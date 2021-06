Le géant de Clickbait Outbrain dépose un dossier d’introduction en bourse

Outbrain, l’un des principaux fournisseurs d’annonces clickbait, a déposé mardi une demande de levée d’au moins 100 millions de dollars par le biais d’une offre publique initiale, un jour avant que son principal concurrent ne commence à négocier publiquement.

La société, qui se présente comme une plate-forme de recommandation de contenu, place des publicités dites chumbox sur des sites Web, dans l’espoir d’attirer les lecteurs de la même manière que les pêcheurs utilisent des morceaux de poisson mort pour attirer d’autres poissons. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 767 millions de dollars l’année dernière et un bénéfice net de 4,4 millions de dollars, a déclaré Outbrain dans son dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission.

Fondée en 2006, Outbrain dit qu’elle achemine les publicités vers plus de 7 000 destinations numériques, en payant des sites comme CNN, Der Spiegel et Le Monde chaque fois que les utilisateurs cliquent sur les publicités. Plus de 20 000 annonceurs utilisent sa plateforme, selon l’entreprise.

En 2019, Outbrain prévoyait de s’associer avec son principal rival, Taboola, mais l’accord s’est désintégré l’automne dernier. Taboola a déclaré cette année qu’elle deviendrait publique en fusionnant à la place avec une soi-disant société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC. Il devrait commencer à être négocié sur le Nasdaq mercredi.