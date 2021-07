Le géant chinois du jeu Tencent commence à scanner les visages des joueurs de nuit pour éliminer les enfants qui enfreignent le couvre-feu

La fonctionnalité a été lancée mardi pour plus de 60 jeux appartenant à Tencent, le plus grand acteur de l’industrie des jeux mobiles en Chine. Surnommé « Midnight Patrol », il demandera parfois aux joueurs adultes jouant la nuit de vérifier leur identité grâce à un scan facial. La base de données de vérification est reliée au système central de sécurité publique.

La mesure applique une interdiction gouvernementale de jouer entre 22 heures et 8 heures, qui a été introduite pour les mineurs en 2019, ainsi que d’autres restrictions. L’interdiction visait à lutter contre la dépendance au jeu chez les enfants, ce qui, selon les autorités, entraîne des problèmes de santé comme la myopie et des comportements nocifs chez les enfants, comme le vol d’argent pour augmenter leurs comptes et une baisse des notes scolaires.

D’autres règles plafonnaient les microtransactions, à la fois pour un achat unique et au total par mois, et limitaient le temps que les mineurs peuvent passer à jouer chaque jour. Le gouvernement a déclaré que l’instruction visait à la fois l’industrie du jeu et les tuteurs légaux.

Certains joueurs adolescents ont fait ce que les adolescents de tous les pays font à propos des règles pour adultes qu’ils n’aiment pas : ils ont commencé à trouver des failles pour contourner l’interdiction. L’une des astuces consiste à créer un compte au nom d’un adulte et à l’utiliser. La « Patrouille de minuit » de Tencent vise à lutter contre ce genre de manigance et s’étendra éventuellement à d’autres produits commercialisés par la société, a-t-il déclaré. Les adultes expulsés d’un match la nuit en raison d’un faux négatif peuvent simplement effectuer une autre vérification d’identité.

La déclaration a également annoncé que les adultes ont désormais la possibilité de verrouiller les paramètres de contrôle parental des comptes des enfants sous leur garde, de sorte que tout changement nécessite une reconnaissance faciale. Cela est censé rendre plus difficile pour les joueurs mineurs de glisser les téléphones de leurs parents et d’obtenir plus de privilèges.

La division des jeux de Tencent est un acteur dominant en Chine, estimé à près de 55% du marché l’année dernière, selon Sixth Tone, un magazine en ligne chinois destiné au public occidental. Son jeu phare « Honor of Kings » a été le jeu mobile le plus rentable au monde pendant deux années consécutives, les joueurs nationaux représentant une grande partie de la base.

Les nouvelles règles interviennent alors que le secteur technologique chinois est aux prises avec le scepticisme des investisseurs internationaux au milieu de l’attention réglementaire accrue de Pékin. L’organisme de surveillance antitrust SAMR a infligé cette semaine 22 amendes à de grandes sociétés technologiques chinoises, dont Tencent, pour irrégularités dans le cadre d’une fusion.

La semaine dernière, la Cyberspace Administration of China (CAC) a ordonné le retrait de l’application de Didi Global des magasins numériques peu de temps après avoir lancé une enquête sur sa sécurité. Le régulateur a cité les violations de Didi dans sa collecte et son traitement des informations personnelles comme raison.

