Le géant chinois du e-commerce Pinduoduo lance le site d’achat américain Temu

Pinduoduo a lancé son site d’achat en ligne aux États-Unis alors que le géant chinois du commerce électronique fait sa première grande avancée à l’étranger.

Le site Web appelé Temu, qui a été mis en ligne jeudi, répertorie des articles dans un certain nombre de catégories, notamment les vêtements, les bijoux, les fournitures pour animaux de compagnie et la maison et le jardin, et pourrait marquer un nouveau défi pour le leader américain du commerce électronique Amazon.

Pinduoduo n’a pas répondu à une demande de commentaire lorsqu’il a été contacté par CNBC.

Temu marque la plus grande poussée de Pinduoduo à l’étranger à ce jour, alors que l’économie nationale chinoise est confrontée à un certain nombre de défis, allant d’une résurgence de Covid-19 à une crise énergétique. Cela a nui à la croissance économique en Chine et a sapé la confiance des consommateurs.

Les plus grandes entreprises technologiques chinoises, de Tencent aux rivaux du commerce électronique de Pinduoduo, Alibaba et JD.com, continuent de rechercher les marchés internationaux. Pinduoduo, une entreprise beaucoup plus jeune qu’Alibaba et JD.com, qui n’a été fondée qu’en 2015, est derrière ses rivaux en matière de poussée à l’étranger.

Alibaba a pris une participation majoritaire dans le site de commerce électronique Lazada basé à Singapour en Asie du Sud-Est en 2016 et a depuis investi de l’argent dans l’entreprise pour étendre sa présence dans la région. Alibaba a également un site Web distinct appelé AliExpress qui dessert des marchés comme l’Europe et les États-Unis.

JD.com exploite quant à lui Joybuy.com pour les clients internationaux.

Temu de Pinduoduo est un site Web de commerce électronique transfrontalier dont la plupart des produits sont susceptibles de provenir de l’étranger, en particulier de la Chine. Temu a déclaré que l’expédition aux États-Unis pourrait prendre 7 à 15 jours ouvrables.

“Il est important de garder à l’esprit que vous pouvez voir des délais de livraison plus longs que ceux auxquels vous êtes habitué sur d’autres sites de commerce électronique. Cela est dû au fait que les articles qui peuvent provenir d’un autre pays ou doivent être groupés ou emballés avec d’autres articles de taille similaire », indique le site Web sur la page d’informations d’expédition.

La livraison est gratuite pour les commandes de plus de 49 $.

Pinduoduo pourrait faire face à des défis pour percer le marché américain. Tout d’abord, il devra bâtir la réputation de la marque par rapport à Amazon. Et il pourrait également souffrir de ses délais de livraison relativement longs par rapport aux livraisons le jour même ou le lendemain qu’Amazon propose via ses services d’abonnement Prime.

“Les principaux défis de Temu seront de cultiver la confiance et la sensibilisation des clients”, a déclaré à CNBC Jacob Cooke, PDG de WPIC, une société de technologie et de marketing de commerce électronique qui aide les marques étrangères à vendre en Chine.

Il existe actuellement également certaines catégories qui ont très peu de produits. Par exemple, la catégorie des montres-bracelets pour hommes ne comptait que deux produits répertoriés.

Cependant, Temu pourrait rivaliser sur les prix. Jeudi, Temu avait une offre de réduction de 20% sur tout le site. Et les produits semblent assez bon marché. Par exemple, les robes pour femmes répertoriées coûtaient pour la plupart moins de 20 $.

Temu pourrait également avoir un avantage en raison des “relations existantes avec des fabricants à bas prix en Chine qui ne se sont peut-être pas encore étendus aux États-Unis”, a déclaré Cooke.

Pinduoduo a connu une croissance rapide au cours de ses sept années d’existence pour devenir l’une des plus grandes entreprises de commerce électronique en Chine. La société a eu tendance à se concentrer sur les consommateurs à faible revenu en proposant des produits fortement réduits. Et il s’est concentré sur l’introduction de produits agricoles sur sa plate-forme pour se différencier de ses rivaux. La société vaut environ 87 milliards de dollars.