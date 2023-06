Le géant chinois des véhicules électriques BYD dépasse Tesla mais peine à entrer aux États-Unis

Commentez cette histoire Commentaire

La star thaïlandaise de YouTube, Jo Chirawatt, a récemment emmené deux des voitures les plus vendues en Thaïlande pour un essai routier. L’un était le modèle 3 de Tesla. L’autre était l’Atto 3, fabriqué par le géant chinois des véhicules électriques BYD. L’Atto 3 a marqué « le moment iPhone » pour les véhicules électriques, a déclaré Chirawatt à ses près de 900 000 abonnés YouTube, suggérant qu’il déclencherait un cycle de battage médiatique qui transformerait un achat de nouveauté en un luxe grand public. Pour la majeure partie du monde, les générations précédentes de véhicules électriques étaient des achats ambitieux.

De Bangkok à Tel Aviv, BYD – qui signifie « Build Your Dreams » – s’est efforcé de commercialiser les véhicules électriques en masse.

Le constructeur automobile chinois, qui vend également des voitures à essence à bas prix depuis plus d’une décennie, a cette année dépassé Tesla pour devenir la marque de véhicules électriques la plus vendue au monde.

Au salon de l’auto de Shanghai en avril, la plus grande offre de la société à ce jour pour conquérir le marché mondial des véhicules électriques abordables a été dévoilée dans le plus petit paquet, avec le prix le plus bas : une berline compacte alimentée par batterie appelée Seagull qui se vend un peu plus de 11 000 $.

« Le Seagull a été le coup entendu dans le monde entier en matière d’abordabilité des véhicules électriques », a déclaré Bill Russo, fondateur et directeur général de la société de conseil Automobility basée à Shanghai.

Achèteriez-vous une voiture électrique fabriquée en Chine ? Ils arrivent.

Cette année a marqué un moment d’arrivée non seulement pour BYD, mais pour le secteur automobile chinois tant décrié dans son ensemble.

Le pays a exporté 1,07 million de voitures au premier trimestre de cette année, selon l’Association chinoise des constructeurs automobiles, dépassant le Japon pour devenir le premier exportateur mondial d’automobiles.

Une voiture sur quatre était électrique. Les modèles BYD sont désormais les véhicules électriques les plus vendus en Thaïlande, en Israël, en Nouvelle-Zélande et à Singapour.

Comme de nombreuses entreprises technologiques chinoises avant elle, BYD a ciblé les marchés émergents à croissance rapide sans marques locales fortes. Il a fait de même avec ses anciennes voitures à essence, vendues en Amérique du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient.

Aujourd’hui, BYD se précipite pour amener les conducteurs de ces mêmes marchés dans leur premier véhicule électrique – construisant son rêve presque partout, sauf aux États-Unis.

En Thaïlande, l’Atto 3 représentait près de 40 % du marché local des véhicules électriques au premier trimestre de cette année. Maintenant, BYD a pour objectif de devenir l’un des meilleurs vendeurs de véhicules électriques en Inde, où il possède une usine d’assemblage.

« Si Tesla décide d’entrer sur un marché en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est, devinez avec qui ils vont devoir rivaliser sur chacun de ces marchés ? » a déclaré Tu Le, fondateur du cabinet de conseil Sino Auto Insights basé à Pékin. « C’est un avantage pour BYD. »

Mais être un nouveau venu a des inconvénients. Sur des marchés cibles comme l’Australie, les internautes s’interrogent sur la longévité et la fiabilité à long terme des modèles à bas prix. Dans les enquêtes JD Power de 2022, BYD était à la traîne de ses rivaux étrangers sur plusieurs paramètres, notamment la fiabilité et les performances.

Et BYD n’a pas grandi tout seul. Pendant plus d’une décennie, l’entreprise a reçu des milliards de dollars de soutien du gouvernement chinois.

Une concurrence acharnée et le soutien de l’État alimentent la révolution de la voiture électrique en Chine

L’industrie des véhicules électriques est depuis longtemps une priorité pour Pékin, qui a cherché à réduire la dépendance de la Chine aux combustibles fossiles et aux constructeurs automobiles étrangers en soutenant la maîtrise des entreprises nationales sur chaque partie de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques.

En 2018, le gouvernement chinois avait dépensé près de 60 milliards de dollars pour réaliser la transition vers des «véhicules à énergie nouvelle», selon le Center for Strategic and International Studies de Washington.

Alors que la Chine est devenue le principal transformateur des minéraux essentiels qui entrent dans les batteries des véhicules électriques – 95 % du manganèse et plus de 60 % du cobalt et du lithium sont traités en Chine – les fabricants chinois de véhicules électriques et de batteries comme BYD ont bénéficié de subventions gouvernementales, de subventions et de taxes. crédits.

Ces incitations ont déclenché la croissance de dizaines d’entreprises de véhicules électriques en Chine, toutes en lice pour la première place du marché. La bataille a été si féroce que Tesla a réduit ses prix à plusieurs reprises. Les analystes prédisent que Seagull de BYD apportera cette concurrence acharnée sur les marchés du monde entier.

Le PDG de Tesla, Elon Musk « aime penser qu’il peut rendre le véhicule électrique abordable pour tout le monde – il parle d’un véhicule électrique à 25 000 $ depuis des années, mais il n’en a pas pour le moment », a déclaré Russo, d’Automobility.

« BYD a un véhicule électrique à 11 000 $, et il sera disponible cette année. Si quelqu’un démocratise le VE, c’est bien Wang Chuanfu, et c’est lui qu’on devrait appeler le Henry Ford du 21e siècle.

Wang, un chimiste, a fondé BYD en 1995 pour fabriquer des batteries pour les premiers ordinateurs portables et téléphones portables comme le Motorola Razr. Il y a vingt ans, Wang a acheté une entreprise automobile en faillite avec l’idée de fabriquer des batteries pour celles-ci également.

Les analystes ont décrit Wang comme aussi implacable et ambitieux que Musk. Lors d’une visite d’usine en 2008, selon le magazine Fortune, Wang a déclaré à David Sokol, un cadre de la société d’investissement Berkshire Hathaway de Warren Buffett, que dans le but de fabriquer des batteries recyclables, BYD avait développé un liquide de batterie non toxique.

Puis, pour le prouver, Wang l’a versé dans un verre – et l’a bu. Sokol n’a pas participé. Mais quelques mois plus tard, Buffett a investi 230 millions de dollars.

Chez Tesla, Musk s’est concentré sur la transformation des véhicules électriques en un achat ambitieux et flashy. Mais chez BYD, Wang a doublé la technologie des batteries de l’entreprise. Il a insisté sur le fait que les batteries de BYD étaient devenues si efficaces que si les voitures ne fonctionnaient pas, l’entreprise pourrait fabriquer des batteries pour les concurrents. Aujourd’hui, BYD vend ses batteries à la fois à Tesla et à Ford.

« BYD a toujours construit ses propres puces et fabriqué ses propres batteries et les a conçues elles-mêmes », a déclaré Le, de Sino Auto Insights.

Toutes les grandes annonces de Tesla tournent autour de la prise en charge par la société de l’ingénierie de certains composants, a déclaré Le. « En effet, ils disent qu’ils veulent être BYD. »

Lorsqu’on lui a demandé de nommer la plus grande compétition de Tesla lors d’un appel aux résultats plus tôt cette année, Musk a répondu: « Une entreprise hors de Chine. »

Le partenaire commercial de longue date de Buffett, Charlie Munger, a déclaré en février que BYD était « tellement en avance sur Tesla… c’est ridicule ».

Tesla a suscité une vague d’intérêt pour les véhicules électriques en Chine en 2019 lorsqu’elle a ouvert sa Gigafactory de Shanghai, intensifiant la concurrence entre des dizaines d’entreprises chinoises de véhicules électriques alors que les ventes dépassaient les objectifs du gouvernement.

Pendant la pandémie, alors que la plupart des constructeurs automobiles du monde étaient confrontés à des perturbations majeures de la chaîne d’approvisionnement, BYD et Tesla ont pu continuer à exporter. L’année dernière, plus d’un tiers des véhicules électriques dans le monde ont été exportés de Chine, contre un quart l’année précédente, selon l’Agence internationale de l’énergie.

Alors que les tensions entre Pékin et Washington augmentent et que les deux parties s’efforcent de soutenir la croissance de leurs industries technologiques nationales, les véhicules électriques fabriqués en Chine sont confrontés à de multiples obstacles pour entrer sur le marché américain. Ceux-ci comprennent des tarifs d’importation élevés et un crédit d’impôt pouvant atteindre 7 500 $ pour les conducteurs qui achètent un véhicule électrique assemblé en Amérique du Nord.

Lors d’un récent appel aux résultats, Wang a déclaré que la stratégie d’expansion de l’entreprise, pour l’instant, nécessitait d’éviter les « pays moteurs de l’automobile » comme les États-Unis, l’Allemagne, le Japon et la Corée du Sud, où les « risques politiques sont relativement élevés ».

Les analystes affirment que les tarifs élevés ne garderont pas longtemps les marques chinoises hors du marché américain. Tesla a annoncé en mars qu’elle ouvrirait sa prochaine Gigafactory au Mexique, et les fabricants chinois de véhicules électriques pourraient suivre, contournant potentiellement les restrictions américaines sur les importations chinoises en fabriquant en Amérique du Nord.