Le géant chinois de l’immobilier Evergrande a été condamné à sa liquidation suite à l’échec des négociations sur la dette | Économie

Le géant chinois de l’immobilier en difficulté, le groupe Evergrande, a reçu l’ordre de se liquider, une décision qui pourrait porter un nouveau coup à la confiance dans la deuxième économie mondiale.

Un tribunal de Hong Kong a rendu sa décision lundi après que l’entreprise n’ait pas réussi à convaincre un juge qu’elle disposait d’un plan réalisable pour restructurer quelque 300 milliards de dollars de dettes.

“Ce serait une situation où le tribunal dirait que ça suffit”, a déclaré la juge Linda Chan. “J’estime qu’il est approprié que le tribunal prononce une ordonnance de liquidation judiciaire à l’encontre de la société, et je l’ordonne.”

La décision fait suite à 18 mois de querelles juridiques après que le créancier Top Shine, en 2022, a déposé une requête pour liquider le promoteur dans le but de récupérer ses pertes.

Evergrande, le développeur le plus endetté au monde, avait bénéficié d’un bref sursis en décembre après avoir affirmé qu’il avait besoin de temps pour affiner son plan de restructuration.

Chan a déclaré que le tribunal avait « indiqué très clairement en décembre qu’il espérait voir une proposition pleinement formulée et viable ».

Le directeur exécutif d’Evergrande, Shawn Siu, a qualifié cette décision de regrettable, mais a déclaré que le groupe ferait « tout son possible pour sauvegarder la stabilité de ses activités et de ses opérations nationales », qui, selon lui, sont indépendantes de sa branche de Hong Kong.

Le défaut de remboursement d’Evergrande auprès des investisseurs internationaux en 2021, après que Pékin a commencé à réprimer les emprunts excessifs dans l’immobilier, a provoqué une onde de choc dans le secteur immobilier chinois, qui représente environ 15 à 30 % de l’économie.

Plus de 50 promoteurs immobiliers chinois ont été en défaut ou ont manqué leurs paiements au cours des trois dernières années, selon l’agence de notation Standard and Poor’s (S&P).

Les actions d’Evergrande cotées à Hong Kong ont plongé de plus de 20 % après la décision de lundi, avant que la bourse de la ville n’interrompe la négociation des actions.

Cette décision est le dernier d’une série de signes avant-coureurs pour l’économie chinoise de 18 000 milliards de dollars, dont la reprise post-Covid est confrontée à des défis allant de la répression contre l’industrie privée au déclin de la population et à l’exode des capitaux étrangers.

La croissance officielle du produit intérieur brut (PIB) de la Chine de 5,2 % l’année dernière a été la pire performance depuis des décennies, à l’exclusion de la pandémie de COVID-19.

“La liquidation d’Evergrande posera davantage de défis à elle-même et aux autres promoteurs, mais elle n’aura qu’un impact limité sur le secteur immobilier déjà malmené et sur la macroéconomie”, a déclaré à Al Jazeera Gary Ng, économiste chez Natixis à Hong Kong.

« Le sentiment des ménages est déjà très prudent à l’égard des logements provenant de promoteurs en difficulté, et il est peu probable qu’il se détériore davantage. Cependant, cela pourrait encore retarder la reprise du marché intérieur et la perte de confiance pourrait persister plus longtemps.

Après la décision de lundi à Hong Kong, le sort du bilan d’Evergrande est incertain.

Alors que la Chine a signé un accord avec Hong Kong pour reconnaître les procédures d’insolvabilité et de restructuration dans les villes chinoises de Shenzhen, Shanghai et Xiamen, il n’est pas clair si les tribunaux du continent sanctionneraient les liquidateurs saisissant les actifs du promoteur dans le pays.

Le système de common law de Hong Kong, adopté à l’époque coloniale britannique, se distingue des tribunaux contrôlés par le Parti communiste chinois.

En 2021, un tribunal de Shenzhen a reconnu pour la première fois une procédure d’insolvabilité à Hong Kong en acceptant le statut de liquidateur de l’entreprise de fabrication de papier Samson Paper.

“Comme la plupart des actifs d’Evergrande se trouvent en Chine continentale, il existe des incertitudes quant à la manière dont les créanciers peuvent saisir les actifs et au rang de remboursement des détenteurs d’obligations offshore”, a déclaré Ng.