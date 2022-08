Le géant chinois de la technologie NetEase rachète le fabricant de jeux Star Wars Quantic Dream

Le géant chinois du jeu vidéo NetEase s’est développé de manière agressive à l’étranger alors que le marché intérieur ralentit dans un contexte de réglementation plus stricte. Il possède désormais des studios de jeux en propriété exclusive aux États-Unis, en Europe et au Japon, car il se concentre sur les jeux au-delà du mobile et du PC.

Arjun Kharpal | CNBC