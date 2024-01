Le géant chinois de la technologie financière Ant Group étend son service de paiement à l’étranger Alipay+ pour servir les voyageurs du Nouvel An lunaire sans visa

Ant Group, une filiale du géant du commerce électronique Alibaba Group Holding, renforce ses opérations dans toute l’Asie, alors que la société chinoise de technologie financière cherche à tirer parti de la politique d’exemption de visa du pays et du boom attendu des voyages pour le Nouvel An lunaire.

Ant a récemment étendu la disponibilité d’Alipay+, son service de paiement mobile transfrontalier, à toute l’Asie et dans certaines parties d’Europe, couvrant respectivement plus de 100 000 magasins en Thaïlande et à Dubaï, ainsi que 10 000 taxis dans 12 régions italiennes, a annoncé la société mardi.

Alipay+ est conçu pour aider les petites et moyennes entreprises à accepter les paiements des voyageurs utilisant leur propre portefeuille électronique local. Il prend désormais en charge 25 portefeuilles électroniques et applications bancaires partenaires couvrant plus de 88 millions de commerçants sur 57 marchés, a indiqué la société.

L’expansion des services intervient alors que Pékin introduit de nouvelles politiques d’exemption de visa pour promouvoir le tourisme et les relations commerciales dans un contexte économique atone. Du 1er décembre dernier au 30 novembre, les voyageurs en provenance de France, d’Allemagne, d’Italie, des Pays-Bas, d’Espagne et de Malaisie sont autorisés à voyager. rester en Chine sans visa pendant 15 jours.

À partir du réveillon du Nouvel An lunaire, qui tombe le 9 février, la Chine et Singapour autoriseront également mutuellement leurs citoyens à voyager, à rendre visite à leurs familles et à partir en voyage d’affaires. sans visa pendant 30 jours. Cela survient après que la Malaisie et la Thaïlande ont renoncé aux exigences de visa pour les voyageurs chinois pour des séjours allant jusqu’à 30 jours.

De plus en plus de voyageurs chinois sont devrait partir à l’étranger au cours du prochain Nouvel An lunaire – le deuxième depuis que la Chine a abandonné ses restrictions strictes liées au Covid-19 fin 2022. Cependant, les chiffres resteront probablement inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie alors que le pays est aux prises avec des vents économiques contraires.

Au niveau national, la pression réglementaire semble s’atténuer sur Ant après avoir subi une série de restructurations suite à l’annulation de sa double cotation prévue à Shanghai et à Hong Kong fin 2020.

Les droits de vote du fondateur Jack Ma chez Alipay étant passés de plus de 53 pour cent à un peu plus de 6 pour cent, la banque centrale chinoise a confirmé le mois dernier que l’application de paiement mobile exploitée par Ant n’avait plus de contrôleur.

Cette décision est considérée comme une nouvelle étape vers la reprise par Ant de son introduction en bourse, qui a déraillé à la suite d’un discours controversé prononcé par Ma.

Autre signe d’assouplissement de la réglementation, le gouverneur de la banque centrale, Pan Gongsheng, a déclaré la semaine dernière que la Banque populaire de Chine et le gouvernement de la province du Zhejiang s’apprêtaient à accorder à une agence affiliée à Ant une « licence de collecte d’informations personnelles sur le crédit », un permis nécessaire pour qu’Ant puisse développer ses activités de crédit.

