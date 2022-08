Le géant chinois de la technologie enregistre sa première baisse de revenus

Tencent a raté les prévisions de revenus et de bénéfices. Au cours du trimestre, Tencent a fait face à des vents contraires macroéconomiques résultant d’une résurgence de Covid en Chine et des fermetures ultérieures de grandes villes, y compris la métropole financière de Shanghai. Les autorités se sont engagées dans une politique “Zero Covid” qui a provoqué des perturbations dans la deuxième économie mondiale.

Tencent a enregistré sa toute première baisse trimestrielle de ses revenus d’une année sur l’autre, alors que des réglementations plus strictes concernant les jeux en Chine et une résurgence de Covid-19 dans la deuxième économie mondiale ont frappé le géant de la technologie.

Les régulateurs ont également gelé l’approbation de nouveaux jeux entre juillet 2021 et avril de cette année. En Chine, les jeux doivent obtenir le feu vert des régulateurs avant d’être commercialisés et monétisés.

Tencent a fait face à un certain nombre de vents contraires en 2022, notamment un ralentissement induit par Covid dans l’économie chinoise et un marché plus difficile pour les jeux.

Tencent a déclaré que les revenus des jeux nationaux au deuxième trimestre avaient chuté de 1% en glissement annuel à 31,8 milliards de yuans, tandis que les revenus des jeux internationaux avaient chuté du même pourcentage à 10,7 milliards de yuans.

Le géant chinois de la technologie a déclaré que le marché international des jeux “a connu une période de digestion post-pandémique”. Au plus fort de la pandémie de Covid et des blocages dans le monde, les gens se sont tournés vers les jeux pour se divertir et des entreprises comme Tencent et son rival NetEase ont connu un grand boom. Mais depuis que les pays ont rouvert, les gens passent moins de temps à jouer à des jeux et les comparaisons d’une année sur l’autre pour les entreprises sont difficiles à respecter.

Tencent a également déclaré que le marché chinois connaissait “une période de digestion similaire en raison de problèmes de transition, notamment relativement moins de sorties de gros jeux, une baisse des dépenses des utilisateurs et la mise en œuvre de mesures de protection mineures”.

La société a déclaré avoir constaté une baisse des revenus au deuxième trimestre de certains de ses jeux à succès de longue date comme PUBG Mobile et Honor of Kings.

Martin Lau, président de Tencent, a déclaré mercredi lors d’une conférence téléphonique avec des analystes que l’environnement réglementaire en Chine « progresse de la rectification à la normalisation », ce qui devrait « être de bon augure pour l’industrie au fil du temps ». Il a déclaré que dans le secteur des jeux, la réglementation évolue dans une direction “plus positive”.

Lau a ajouté qu’il s’attend à ce que Tencent reçoive des licences de jeu des régulateurs dans un “avenir proche”, ce qui aidera les activités de jeux nationales de la société au fil du temps.