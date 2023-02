Le géant chinois de la technologie Alibaba travaille sur un rival de ChatGPT ; les actions sautent

ChatGPT a déclenché une sorte de course aux armements en IA parmi les plus grands acteurs technologiques du monde. Microsoft a investi dans OpenAI et a annoncé cette semaine un moteur de recherche Bing et un navigateur Edge alimentés par l’IA, qui seront soutenus par la technologie ChatGPT.

Cette semaine également, Google a annoncé sa technologie de chatbot d’intelligence artificielle appelée Bardedans le cadre d’un plan “code rouge” pour répondre au défi posé par ChatGPT.

Le géant chinois de la recherche Baidu a déclaré cette semaine qu’il testait son propre chatbot appelé “Ernie bot” en anglais ou “Wenxin Yiyan” en chinois. L’annonce a fait monter en flèche les actions, soulignant l’enthousiasme des investisseurs pour la technologie.

Alibaba, l’un des plus grands acteurs chinois du cloud computing et la plus grande entreprise de commerce électronique du pays, a laissé entendre que son propre chatbot pourrait être intégré à ses produits.

“En tant que leader technologique, nous continuerons d’investir dans la transformation d’innovations de pointe en applications à valeur ajoutée pour nos clients ainsi que leurs utilisateurs finaux via des services cloud”, a déclaré un porte-parole d’Alibaba à CNBC.