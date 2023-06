Le géant chinois de la technologie Alibaba nomme son prochain PDG

Le nouveau PDG d’Alibaba, Joseph Tsai. Photo : Edward Wong/South China Morning Post via Getty Images

Le géant chinois de la technologie Alibaba a annoncé mardi qu’il remplacerait le président-directeur général Daniel Zhang par l’actuel vice-président exécutif Joseph Tsai en septembre.

Zhang a déclaré dans un communiqué que c’était « le bon moment » pour lui de se retirer alors que l’entreprise cherche à mettre en œuvre une scission complète de son unité de cloud computing avancée.

Alibaba, basée à Hangzhou, est l’une des entreprises technologiques les plus importantes de Chine, avec des activités commerciales couvrant l’informatique en nuage, le commerce électronique, la logistique, les médias et le divertissement, et l’intelligence artificielle.

Après la transition exécutive, Zhang continuera à occuper le poste de président-directeur général d’Alibaba Cloud Intelligence Group, a indiqué la société.

L’entreprise a fait face à plusieurs vents contraires sans précédent ces dernières années, alors que Pékin a imposé des restrictions plus strictes au secteur technologique national.

Alibaba a déclaré fin mars qu’il se diviserait en six groupes commerciaux dans l’une des refontes les plus importantes d’une entreprise technologique chinoise de premier plan à ce jour.