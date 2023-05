Le géant britannique des télécoms BT supprimera jusqu’à 55 000 emplois d’ici 2030

LONDRES — Géant britannique des télécommunications Groupe BT a déclaré jeudi qu’il supprimerait entre 40 000 et 55 000 de ses effectifs entre 2028 et 2030.

Les licenciements, qui comprendront à la fois des employés directs de BT et des travailleurs tiers, marqueront une réduction de 31 à 42 % des effectifs de l’entreprise.

« En continuant à construire et à se connecter comme une furie, à numériser notre façon de travailler et à simplifier notre structure, d’ici la fin des années 2020, BT Group s’appuiera sur une main-d’œuvre beaucoup plus petite et une base de coûts considérablement réduite. Le nouveau groupe BT sera une entreprise plus légère. avec un avenir meilleur », a déclaré le directeur général de BT, Philip Jansen, dans un communiqué.

La dernière réduction d’effectifs à grande échelle de BT a vu l’entreprise annoncer en 2018 qu’elle supprimerait 13 000 postes sur une période de trois ans.

L’annonce intervient juste au moment où BT Group a annoncé jeudi matin une augmentation de 5% à 7,9 milliards de livres sterling (9,8 milliards de dollars) du bénéfice de base ajusté pour l’année complète menant à mars, citant la croissance de sa branche réseau Openreach et des consommateurs, qui a compensé une baisse de performances de l’entreprise.

Le bénéfice avant impôts a atteint 1,73 milliard de livres sterling, en baisse de 12% en raison d’une dépréciation plus élevée des constructions de réseaux et d’éléments spécifiques, sur lesquels aucun autre détail n’a été divulgué.

La société s’attend à une croissance pro forma de l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) en 2024, ainsi qu’à des dépenses en capital de 5 à 5,1 milliards de livres sterling.

Il prévoit qu’il sera un « bénéficiaire important du régime de dépenses complètes du gouvernement britannique » entre la période de l’exercice 2024-2026 et qu’il ne paiera aucun impôt en espèces au Royaume-Uni au cours des trois prochaines années.

Les actions de BT étaient en baisse de 8% à 9h30, heure de Londres.