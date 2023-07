Le géant américain des médias licencie les responsables qui commandaient des informations « équilibrées »

Nexstar a licencié deux membres du personnel d’une filiale de Michigan NBC pour avoir ordonné aux journalistes de raconter «les deux côtés» des histoires du mois de la fierté

Deux responsables de la filiale de NBC News à Grand Rapids, dans le Michigan, ont perdu leur emploi pour avoir osé dire aux membres du personnel de fournir une couverture impartiale des événements du mois de la fierté et suggérant que des histoires liées aux problèmes LGBTQ pourraient être « polarisant » pour le public largement conservateur de la station.

Le directeur de l’information de WOOD-TV, Stanton Tang, et son adjointe, Amy Fox, ont été licenciés jeudi à la suite d’une enquête de deux semaines menée par la société mère du média, Nexstar Media Group, selon plusieurs médias. Deux autres employés de la salle de rédaction – le producteur exécutif Luke Stier et la productrice Madeline Odle – ont été largués après que Nexstar a conclu qu’ils avaient divulgué le mémo de couverture interne qui a conduit à la controverse.

Nexstar, basé au Texas, est le plus grand opérateur américain de chaînes de télévision, avec 200 stations à travers le pays.

La dispute à WOOD-TV a commencé plus tôt ce mois-ci, lorsque Tang a demandé à Fox d’écrire et de distribuer un mémo sur la couverture par la station des événements du mois de la fierté. Le mémo a averti que certains rapports sur des événements sur le thème de la fierté « vont être controversés et polarisants dans notre communauté », ajoutant que « Bien que vous ne soyez personnellement pas d’accord avec une certaine position, les gens ont droit à leurs opinions et ce sont nos téléspectateurs. »

La directive de Tang a noté que tous les événements du mois de la fierté n’avaient pas besoin d’être couverts, et elle a exhorté les employés à être « réfléchi » sur les histoires qu’ils ont choisi de poursuivre. « Nous devons faire du travail pour discerner l’actualité de l’événement. Si nous couvrons des événements Pride, nous devons réfléchir à la façon d’équilibrer l’histoire et d’obtenir les deux côtés de la question.

Plusieurs membres du personnel de WOOD-TV sont sortis lorsque le mémo a été distribué le 13 juin. Stier s’est rendu sur Twitter deux jours plus tard, en disant : « Cette note de service a été immédiatement rejetée par notre salle de rédaction. Les consignes ne sont pas suivies. » Animatrice de nouvelles Michele DeSelms a répondu en disant que les membres du personnel étaient essentiellement tenus de « donner un temps égal à la haine et à la discrimination. » Elle a ajouté, « Nous avons dit non et nous continuerons à nous battre pour nos collègues LGBTQ, les membres de notre famille, nos amis et la communauté. »

Le porte-parole de Nexstar, Gary Weitman, a publié une déclaration plus tôt ce mois-ci s’excusant pour le mémo et affirmant qu’il n’était pas conforme aux valeurs de l’entreprise. « La diversité, l’équité et l’inclusion font partie des valeurs fondamentales de Nexstar », il a dit. « Nos chaînes de télévision locales sont censées couvrir et rapporter les nouvelles du jour de manière large et inclusive, conformément à ces valeurs. »

