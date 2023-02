Le géant américain de la technologie va licencier un cinquième de ses effectifs

Yahoo supprimera 1 600 emplois dans sa division des technologies publicitaires

Le géant informatique Yahoo envisage de licencier environ 20% de son personnel, a-t-on appris vendredi. La décision intervient au milieu de licenciements similaires dans d’autres entreprises Big Tech.

Les coupes concernent la division des technologies publicitaires de Yahoo et affecteront plus de la moitié du département, a confirmé le PDG Jim Lanzone à Axios. Il a affirmé que la décision était “extrêmement bénéfique pour la rentabilité” et n’était pas motivé par des préoccupations financières. “Les mouvements visent à simplifier et à renforcer les bonnes parties de l’entreprise, tout en annulant le reste”, Lanzone ajouté.

Yahoo était autrefois un nom familier en matière de moteurs de recherche et était considéré comme l’un des pionniers du début de l’ère Internet. Cependant, la société fournit désormais divers services en ligne tels que le courrier électronique et les actualités.

Le PDG de la société de relations avec les médias EZPR, Ed Zitron, a évoqué les récents licenciements de Big Tech dans son blog en janvier. Zitron a fait valoir que les entreprises informatiques “a choisi de blâmer des milliers de personnes pour un problème spécifiquement créé par leurs dirigeants… responsables de projections irréalistes, de dépenses irréalistes et d’embauches irréalistes.

Le début de 2023 a déjà vu des licenciements massifs dans plusieurs entreprises technologiques. Cela inclut le rival de Yahoo, Google, qui a supprimé 12 000 emplois. La société mère de Facebook, Meta, licencie 11 000 personnes, soit environ 13 % de son effectif total.

Ailleurs, le mastodonte Big Tech Microsoft a annoncé la suppression de 10 000 postes.