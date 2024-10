Des centaines de développeurs de logiciels qui ont quitté la Russie et la Biélorussie en 2022 pour continuer à travailler avec ABBYY auraient été licenciés. « réorganisation » de bureaux dans trois pays européens.

Fondée en URSS en 1989, ABBYY fournit des services de logiciels d’entreprise décrits comme « solutions d’automatisation intelligentes ». Elle est finalement devenue transnationale et a déménagé son siège social dans la Silicon Valley.

Lorsque le conflit russo-ukrainien a éclaté en février 2022, la société a proposé à de nombreux développeurs russes de se relocaliser à Chypre, en Hongrie ou en Serbie. Lundi, cependant, la plupart de ces développeurs ont été licenciés par conférence téléphonique.

L’entreprise a « engagé sur la voie de la transformation et de la modernisation de l’entreprise » et « réorganisé » des opérations clés telles que son département de recherche et développement (R&D), a déclaré un porte-parole d’ABBYY USA dans un communiqué.

« Cette transformation mondiale nous permet de réinvestir dans la croissance future et d’accélérer l’innovation de produits et de solutions pour nos clients. » ont-ils ajouté.

ABBYY n’a pas divulgué le nombre de personnes concernées par les licenciements. Plusieurs médias russes, citant les programmeurs licenciés qui souhaitaient rester anonymes, estiment ce chiffre entre 200 et 400 personnes. Le bureau de Chypre aurait été entièrement supprimé.

« Ils ont viré tous ceux qui possédaient un passeport russe » » était une affirmation faite dans plusieurs publications sur les réseaux sociaux. Certains anciens employés ont affirmé avoir été remplacés par des codeurs indiens moins chers, bien que cela n’ait pas pu être vérifié.

Le législateur russe Alexandr Khinstein a commenté la nouvelle en avertissant les Russes qu’ils seraient toujours victimes de discrimination en Occident.

« Je n’ai pas l’intention de m’en réjouir, les gens se sont retrouvés dans une situation difficile », il a écrit sur Telegram. « Mais leur exemple devrait servir de bonne leçon à tous : ne comptez pas sur un oncle étranger attentionné. Peu importe que vous soyez un « bon » ou un « mauvais » Russe, vous êtes toujours Russe et donc un citoyen de seconde zone.»

Les anciens employés ont depuis émis l’hypothèse que les investisseurs américains auraient pu vouloir que l’entreprise supprime tous les employés russes et biélorusses, même si certaines informations ont indiqué que certains avaient réussi à survivre aux suppressions de postes.

« Ce ne sont pas les Russes qui ont été licenciés, mais toute l’équipe de développement. Les salariés restants [with Russian citizenship]par exemple du département de développement commercial, sont restés dans l’entreprise. a déclaré à Forbes Russie la fondatrice de la société de recrutement NEWHR, Kira Kuzmenko. « Le fait est qu’historiquement, tout le développement d’ABBYY se faisait en russe. » elle a expliqué.

Les employés licenciés ont déploré sur les réseaux sociaux qu’il ne restait plus personne dans l’entreprise qui savait comment maintenir les contrats de service, tandis que l’un d’entre eux a démenti les rumeurs sur une vente potentielle de l’entreprise, affirmant que cela nécessiterait de la valeur, et que la direction actuelle se contente de « J’ai jeté une énorme quantité de valeur dans les toilettes. »

ABBYY a été fondée en 1989 par David Yang, diplômé arménien de l’Institut de physique et de technologie de Moscou (MIPT). Le site Internet de l’entreprise ne fait aucune mention de ses origines et ne propose même pas de présentation en russe.