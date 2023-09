Le géant allemand des médias Axel Springer se lance dans une vente aux enchères Telegraph de 600 millions de livres sterling | Actualité économique

Le géant allemand des médias qui publie Die Welt, l’un des principaux journaux européens, s’est joint à la course au rachat du Daily Telegraph et de son journal du dimanche.

Sky News peut révéler en exclusivité qu’Axel Springer a manifesté son intérêt pour l’acquisition des journaux britanniques.

Des initiés ont déclaré que la société, qui possède également les plateformes d’information numérique Business Insider et Politico, avait informé Goldman Sachs de son souhait de participer à une prochaine vente aux enchères.

Ce week-end, il n’était pas clair si Axel Springer avait retenu les services de ses propres conseillers pour travailler sur une offre publique d’achat sur The Telegraph, ou même s’il prévoyait de déposer une offre formelle dans le cadre d’un processus de vente qui devrait être lancé le mois prochain.

L’émergence de son intérêt préliminaire intensifie cependant la perspective d’une véritable guerre d’enchères pour l’une des marques médiatiques les plus importantes de Grande-Bretagne.

The Spectator, l’hebdomadaire d’actualité, est également à vendre, après avoir fait partie des structures d’entreprise saisies par Lloyds Banking Group auprès de ses propriétaires de longue date, la famille Barclay, plus tôt cette année.

Il n’est pas clair si Axel Springer, également propriétaire du journal allemand Bild, a un quelconque intérêt à posséder The Spectator.

Axel Springer a été fondée par son fondateur éponyme dans le Hambourg d’après-guerre en 1946.

Après sa mort en 1985, l’entreprise poursuit une stratégie d’expansion internationale qui la mène sur d’autres marchés européens comme l’Italie et la Pologne.

Image:

L’offre potentielle d’Axel Springer sur le Telegraph ajoute son nom à une liste croissante de prétendants potentiels





En 2004, Axel Springer figurait parmi les enchérisseurs du Daily Telegraph lors d’une vente aux enchères finalement remportée par Barclays.

La société est désormais détenue à 25 % par KKR, le géant américain du rachat, et n’est plus une société cotée en bourse.

Un porte-parole d’Axel Springer a refusé de commenter.

L’offre potentielle d’Axel Springer sur The Telegraph ajoute son nom à une liste croissante d’enchérisseurs potentiels.

Parmi eux figure Lord Rothermere, propriétaire du Daily Mail, qui est en pourparlers avec des investisseurs du Moyen-Orient pour l’aider à financer une offre.

Sir Paul Marshall, le magnat des hedge funds, a embauché des banquiers de Moelis pour le conseiller sur une proposition de rachat rivale, avec Paul Zwillenberg, ancien directeur général de l’éditeur Daily Mail, en pourparlers pour agir en tant que consultant auprès de lui.

Ken Griffin, le milliardaire du hedge fund Citadel, devrait également soutenir l’offre de Sir Paul, selon des informations publiées cette semaine.

Sir Paul, qui est également un actionnaire important du service d’information télévisé de droite GB News, serait sérieux quant à son intérêt à posséder les journaux.

Parmi les autres soumissionnaires potentiels figurent David Montgomery, l’ancien chef du journal Mirror, qui fait appel à Cavendish et Peel Hunt pour les aider à réunir le financement nécessaire à l’achat des journaux grand format.

Sir William Lewis, ancien rédacteur en chef du Daily Telegraph, est également en train de préparer une offre, tandis que Daniel Kretinsky, un homme d’affaires basé en République tchèque qui détient de grosses participations dans J Sainsbury et Royal Mail, serait intéressé.

En savoir plus:

Qui est en lice pour acheter The Telegraph ?

Sky News a révélé le mois dernier que la famille Barclay était également j’essaie d’aligner des centaines de millions de livres des investisseurs du Moyen-Orient dans le but de reprendre le contrôle des journaux à Lloyds.

La famille a déposé une série de propositions visant à racheter environ 1 milliard de livres sterling de dette envers la grande banque.

Jusqu’en juin, les journaux étaient présidés par Aidan Barclay, le neveu de Sir Frederick Barclay, l’octogénaire qui, avec son défunt frère Sir David, a organisé le rachat du Telegraph il y a 19 ans.

Une vente pour 600 millions de livres sterling, ou un montant proche, entraînerait une reprise substantielle pour Lloyds, qui a déprécié la valeur de ses prêts à Barclays il y a plusieurs années.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via le Options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies

Autoriser les cookies une fois

Écoutez et abonnez-vous au podcast Ian King Business ici

Néanmoins, un accord entièrement financé par des investisseurs étrangers pourrait déclencher d’autres préoccupations liées à la propriété des médias, en particulier avec la vente des titres Telegraph, traditionnellement favorables aux conservateurs, l’année précédant les élections générales.

En juillet, Telegraph Media Group (TMG) a publié des résultats annuels montrant que les bénéfices avant impôts avaient augmenté d’un tiers pour atteindre environ 39 millions de livres sterling en 2022.

Une stratégie réussie d’abonnements numériques et une « gestion continue des coûts » ont été citées comme les raisons de la croissance des bénéfices de l’entreprise.

« Notre vision est d’atteindre plus de lecteurs payants qu’à tout autre moment de notre histoire, et nous sommes fermement sur la bonne voie pour atteindre notre objectif d’un million d’abonnements en 2023, avant notre objectif de fin d’année », a déclaré Nick Hugh, directeur général de TMG.

La vente sera supervisée par une nouvelle génération d’administrateurs dirigés par Mike McTighe, le vétéran du conseil d’administration qui préside Openreach et IG Group, la société de négoce financier.

M. McTighe a été nommé président de Press Acquisitions et May Corporation, les sociétés mères respectives de TMG et The Spectator (1828), qui publient les titres médiatiques.