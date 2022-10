Le géant allemand de l’énergie explique une décision “paradoxale” sur les énergies renouvelables

RWE affirme que la crise actuelle l’a obligé à retirer les éoliennes pour faire place à l’expansion d’une mine de charbon

La crise énergétique en cours en Allemagne a poussé un fournisseur d’électricité local à démolir plusieurs éoliennes pour faire place à l’expansion d’une mine de charbon à ciel ouvert. La “paradoxal» décision va à l’encontre des politiques vertes du pays. Avec une turbine déjà en panne, les autorités régionales ont exhorté la société énergétique RWE à annuler son projet d’en supprimer deux autres.

“Nous réalisons que cela apparaît comme paradoxal,», a reconnu Guido Steffen, porte-parole de RWE, cité par le journal Guardian.

“Mais c’est dans l’état actuel des choses,” il ajouta.

Steffen a souligné que la reconstruction des turbines afin que la mine puisse s’agrandir faisait partie de l’accord initial qui avait permis la construction du parc éolien en premier lieu en 2001.

Mis en service il y a plus de vingt ans, le parc éolien de Keyenberg en Rhénanie du Nord-Westphalie comptait au total huit éoliennes et se situe à moins d’un kilomètre (un demi-mile) du bord de la mine à ciel ouvert de Garzweiler.

L’une des turbines a déjà été démolie la semaine dernière, le même sort en attendant deux autres au cours de l’année 2023.

Selon l’exploitant de parcs éoliens, Energiekontor, les cinq turbines vieillissantes restantes pourraient également disparaître d’ici la fin de l’année prochaine, leur permis d’exploitation approchant de sa date d’expiration.

Après avoir pris les rênes à Berlin en décembre 2021, le gouvernement de coalition d’Olaf Scholz a présenté un programme ambitieux prévoyant une transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables.

Cependant, ces plans ont été effectivement suspendus après le début de la campagne militaire russe en Ukraine, qui a vu les prix du gaz monter en flèche en partie à cause des sanctions imposées à Moscou. La situation s’est encore aggravée début septembre lorsque la Russie a interrompu l’approvisionnement en gaz de l’Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1, qui a ensuite été endommagé par une explosion.

Dans le but d’assurer la sécurité énergétique du pays, fin septembre, les autorités de Berlin ont ordonné que les mines de lignite inutilisées puissent être ressuscitées. L’arrêt des centrales électriques au charbon a également été reporté à mars 2024.

Cependant, le ministère de l’Économie et de l’Énergie de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a encore appelé lundi RWE à revenir sur son projet de démantèlement du parc éolien.

“Dans la situation actuelle, tout potentiel d’utilisation des énergies renouvelables doit être épuisé autant que possible et les turbines existantes doivent fonctionner le plus longtemps possible,», ont fait valoir les responsables.