Le GCHQ publie des articles dans le département informatique uniquement pour les personnes «  issues d’une minorité ethnique ou les femmes  »

Le GCHQ n’a invité que des personnes «issues d’une minorité ethnique ou des femmes» à faire part de leur intérêt pour un poste dans son service informatique.

L’agence de renseignement a déclaré que le poste serait ouvert aux candidats de tous horizons après cette période d’inscription préliminaire de plusieurs semaines.

Cette décision a été qualifiée de « complètement inacceptable » par Philip Davies, député de Shipley dans le West Yorkshire, qui a qualifié l’agence de « crétin ».

GCHQ a déclaré à MailOnline que son offre d’emploi était conforme à la loi sur l’égalité – qui stipule qu’il est illégal de discriminer sur l’appartenance ethnique et le sexe – car il ne s’agit pas d’une offre d’emploi « mais d’un enregistrement d’intérêt ».

Le GCHQ (photo) a explicitement déclaré que seules les personnes « issues d’une minorité ethnique ou les femmes de toute origine ethnique » devraient manifester leur intérêt pour le rôle dans un mouvement critiqué par un député comme « totalement inacceptable »

De manière déroutante, la publication du GCHQ a poursuivi en affirmant que les candidatures étaient les bienvenues «de tout le monde». Une note mettant en garde que l’inscription d’intérêt n’était ouverte qu’aux « personnes issues d’une minorité ethnique et aux femmes » a été mise en évidence deux fois en gras – au début et à la fin de l’affichage.

Il est illégal «de traiter une personne moins favorablement que quelqu’un d’autre en raison d’une caractéristique personnelle telle que la religion, le sexe, le changement de sexe ou l’âge», indique le site Web du gouvernement.

Le message du GCHQ disait: «Au GCHQ, la diversité et l’inclusion sont essentielles à notre mission. Pour protéger le Royaume-Uni, nous avons besoin d’une main-d’œuvre vraiment diversifiée qui reflète la société que nous servons.

«Cela inclut la diversité dans tous les sens du terme: ceux qui ont des origines, des ethnies, des identités de genre, des orientations sexuelles, des modes de pensée différents et ceux qui ont des handicaps ou des affections neurodiverses.

«C’est pourquoi nous accueillons et encourageons les candidatures de tous, y compris celles de groupes sous-représentés dans nos effectifs.»

Cette note a depuis été modifiée comme suit: «Veuillez noter que cet enregistrement d’intérêt n’est ouvert qu’aux personnes issues d’une minorité ethnique ou aux femmes de toutes origines ethniques.

«Après une période d’enregistrement des intérêts de plusieurs semaines, nous ouvrirons ce rôle aux candidatures. À ce stade, les candidatures de candidats de toutes les ethnies et de tous les sexes seront les bienvenues ».

M. Davies MP a critiqué la décision en qualifiant le département de recrutement du GCHQ d’« idiot ».

L’agence affiche fièrement ses informations d’identification au-dessus de la publication, déclarant qu’elle est un champion de l’association caritative LGBT Stonewall et un partisan du Mois de l’histoire des Noirs.

Il a déclaré à MailOnline: « C’est complètement inacceptable. Il est honteux d’être parfaitement honnête. Pourquoi ils pensent qu’ils devraient pouvoir discriminer pour des raisons de race et de sexe me dépasse. »

Orientations du gouvernement pour éviter la discrimination dans les offres d’emploi Vous ne devez pas déclarer ou laisser entendre dans une offre d’emploi que vous ferez de la discrimination à l’égard de qui que ce soit. Cela comprend le fait de dire que vous n’êtes pas en mesure de prendre en charge les travailleurs handicapés. N’utilisez des expressions telles que «récent diplômé» ou «très expérimenté» que lorsqu’il s’agit d’exigences réelles de l’emploi. Sinon, vous pourriez discriminer des personnes plus jeunes ou plus âgées qui n’auraient peut-être pas eu l’occasion d’obtenir des qualifications. L’endroit où vous faites de la publicité peut entraîner une discrimination indirecte – par exemple, la publicité uniquement dans les magazines pour hommes. Employer des personnes aux caractéristiques protégées Vous pouvez choisir un candidat qui a une caractéristique protégée plutôt qu’un autre qui ne le fait pas s’ils sont tous les deux aptes à l’emploi et que vous pensez que les personnes ayant cette caractéristique: Sont sous-représentés dans la main-d’œuvre, la profession ou l’industrie;

Souffrir d’un désavantage lié à cette caractéristique (par exemple, les personnes d’un certain groupe ethnique ne se voient pas souvent attribuer un emploi dans votre secteur). Vous ne pouvez le faire que si vous essayez de remédier à la sous-représentation ou au désavantage de cette caractéristique particulière. Vous devez prendre des décisions au cas par cas et non en raison d’une certaine politique. Vous ne pouvez pas choisir un candidat qui ne convient pas à l’emploi simplement parce qu’il possède une caractéristique protégée. Source: Gov.uk

Il a déclaré que les garçons blancs de la classe ouvrière étaient « la seule catégorie avec les pires résultats au Royaume-Uni » et qu’un traitement préférentiel ne devrait pas être accordé à un vieil Etonien noir ou à une écolière publique.

Il a ajouté: « La plupart des gens penseraient qu’il est dégoûtant pour les employeurs de dire qu’ils filtreront les gens hors de leur emploi sur la base de la race. C’est totalement et totalement inacceptable.

« Cela devrait être illégal et tout le monde, à part évidemment les crétins du GCHQ, sait que les garçons blancs de la classe ouvrière sont la seule catégorie avec les pires résultats au Royaume-Uni.

« Est-ce qu’ils disent vraiment vouloir accorder un traitement préférentiel à un vieil Etonien noir ou à une écolière publique par rapport à un garçon blanc de la classe ouvrière? Quelle justification possible pourraient-ils avoir.

«Je leur conseille de retourner à la planche à dessin et j’espère qu’ils traiteront la sécurité de notre comté avec une approche moins cavalière que leur politique de recrutement.

L’agence affiche fièrement ses références au-dessus de la publication, déclarant qu’elle est un champion de l’association caritative LGBT Stonewall, un partisan du Mois de l’histoire des Noirs et un « leader confiant en matière de handicap ».

Selon le site Web du gouvernement, les employeurs ne devraient pas faire de discrimination à l’égard de quiconque lorsqu’ils annoncent un poste vacant.

Il se lit comme suit: «Vous ne devez pas déclarer ou laisser entendre dans une offre d’emploi que vous allez discriminer qui que ce soit. Cela implique de dire que vous n’êtes pas en mesure de prendre en charge les travailleurs handicapés.

Et bien que la préférence puisse être donnée à une personne ayant une «caractéristique protégée», cela doit être au cas par cas et «non en raison d’une certaine politique».

L’inscription d’intérêt n’est pas une demande d’emploi officielle, mais permet au service de recrutement du GCHQ d’accéder à une feuille de calcul de candidats potentiels d’horizons divers, a révélé un porte-parole.

GCHQ a déclaré à MailOnline: « La diversité et l’inclusion sont essentielles à la mission du GCHQ, nous assurant que nous sommes plus représentatifs des communautés que nous servons pour mieux protéger le Royaume-Uni.

«Cet enregistrement d’intérêt est l’une des nombreuses mesures que nous prenons pour encourager davantage de femmes et de personnes issues de minorités ethniques à envisager une carrière.

« Lorsque l’offre d’emploi pour ce poste sera mise en ligne, n’importe qui pourra postuler. »

Un porte-parole de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme a déclaré: «Une action positive proportionnée est un moyen légal et important d’améliorer l’égalité des chances. Nous encourageons les organisations à l’utiliser, le cas échéant, pour remédier aux désavantages subis par les groupes sous-représentés et pour améliorer les niveaux de participation.

« Cependant, ouvrir des emplois uniquement à des personnes appartenant à des groupes sous-représentés où l’appartenance à ce groupe n’est pas une véritable exigence du poste est une discrimination illégale. »

Cela vient après qu’un haut fonctionnaire a accusé le gouvernement de chercher à éviter des « dommages à la réputation » en payant à une collègue noire 52000 £ de plus que lui.

Matthew Parr poursuit le Home Office pour discrimination sexuelle et raciale après avoir découvert qu’il gagnait moins que son homologue pour avoir fait le même travail.

Il a affirmé qu’être un homme blanc signifiait qu’il recevait un salaire de 133 983 £, plus 7 904 £ d’allocation de subsistance, tandis que Wendy Williams a remporté 185 000 £ à la maison.

Tous deux sont l’un des cinq inspecteurs de la police de la HM (HMI) qui agissent en tant que chiens de garde pour les forces de police britanniques.

M. Parr, un ancien contre-amiral, a été nommé en 2016 pendant le mandat de Theresa May en tant que ministre de l’Intérieur lorsque Whitehall réduisait les salaires des hauts fonctionnaires.

Un tribunal du travail a appris qu’au moment de la nomination de Mme Williams 15 mois plus tôt, le Trésor tentait également de réduire les salaires.

Matthew Parr poursuit le Home Office pour discrimination sexuelle et raciale après avoir découvert qu’il gagnait moins que son homologue Wendy Williams (à droite) pour avoir fait le même travail

Mais il a entendu que les mandarins ont convenu qu’elle recevrait le salaire le plus élevé de 185 000 £, car lui accorder moins que les IHM existantes pourrait ouvrir le gouvernement à un défi de discrimination.

M. Parr a déclaré dans une déclaration de témoin: « Les documents divulgués par l’intimé indiquent clairement que Wendy Williams a été payée au sommet du groupe alors en vigueur, car elle craignait que la payer moins que ses collègues HMI ne présente au gouvernement un risque contestation pour discrimination et atteinte à la réputation ».

Il a affirmé que « sa race et son sexe avaient une influence claire » sur la décision de lui payer les 133 983 £ nettement inférieurs à son arrivée en poste.

Le Gouvernement a nié la discrimination fondée sur le sexe et la race et a soutenu que les plans de réduction des salaires allaient toujours entrer en vigueur quelle que soit la personne qui occupait le poste.