Le gazoduc Nord Stream 1 fermé pendant trois jours, augmentant la pression sur l’Europe

La commande de maintenance imprévue du gazoduc Nord Stream 1, qui passe sous la mer Baltique vers l’Allemagne, aggrave l’impasse énergétique entre Moscou et Bruxelles, ce qui a déjà contribué à faire monter l’inflation dans la région et à augmenter le risque de rationnement et de récession.

Gazprom a déclaré que l’arrêt de trois jours était dû au fait que le seul compresseur de gaz restant du gazoduc nécessitait une maintenance, mais cette décision entraînera de nouvelles perturbations, en particulier pour l’Allemagne, qui dépend en grande partie des livraisons de Moscou pour alimenter son industrie.

Le dernier arrêt fait suite à une maintenance annuelle programmée de 10 jours qui a eu lieu en juillet et a fait craindre que la Russie ne reprenne les approvisionnements, qui ont été réduits depuis la mi-juin.

L’Allemagne a déjà dû accorder à Uniper – son plus grand importateur de gaz russe et la plus grande victime de la crise énergétique européenne jusqu’à présent – ​​un renflouement de 15 milliards d’euros (15,1 milliards de dollars) après que la Russie a considérablement réduit ses flux, l’obligeant à acheter du gaz ailleurs à des prix beaucoup plus élevés.