Le gazoduc du golfe du Mexique se rompt alors qu’une vidéo choc montre un «œil de feu» dans l’OCÉAN faisant rage près de la plate-forme pétrolière de Pemex

Des images d’HORROR montrent des flammes s’élevant de l’eau dans le golfe du Mexique après la rupture d’un gazoduc vendredi – créant ce qui a été décrit comme un « œil de feu ».

Selon la société d’État mexicaine Pemex, une fuite de gaz d’un pipeline sous-marin a déclenché un incendie et provoqué l' »incendie » de la péninsule du Yucatan.

Une vidéo choquante a montré le golfe du Mexique «en feu» Crédit : BNO News

La vidéo choquante montrait ce qui semblait être la surface de l’océan bouillonnant de flammes orange vif sous l’eau.

La vidéo est devenue virale vendredi, alors que les médias sociaux ont surnommé les flammes oranges « œil de feu » en raison de la forme circulaire de l’incendie.

Selon Pemex, l’incendie s’est produit à environ 150 mètres d’une plate-forme de forage dans la péninsule du Yucatan.

La société a déclaré que l’incendie avait mis plus de cinq heures à s’éteindre.

La vidéo virale a été surnommée sur les réseaux sociaux « l’œil de feu » en raison de la forme circulaire de l’incendie Crédit : BNO News

L’incendie a mis plus de cinq heures à s’éteindre Crédit : BNO News

Pemex a signalé une fuite vendredi à 5h15 du matin dans le pipeline sous-marin près de la plate-forme satellite Ku-C de Ku-Maloob-Zaap dans le détroit de Campeche.

Ku Maloob-Zaap est situé juste au-dessus du bord sud du golfe du Mexique.

La compagnie pétrolière d’État a alors commencé à « fermer les vannes d’interconnexion dans le pipeline, éteignant l’incendie et l’émanation de gaz » pour contrôler la fuite à 10h45, plus de cinq heures plus tard.

Dans un communiqué, Gustavo Ampugnani de Greenpeace Mexique a déclaré que « ce sont les risques auxquels nous sommes confrontés au quotidien et qui appellent à un changement de modèle énergétique, comme nous l’avons demandé ».

Angel Carrizales – le chef de l’organisme mexicain de réglementation de la sécurité pétrolière ASEA – a écrit sur Twitter que l’incident « n’a généré aucun déversement ».

Cependant, il n’a pas expliqué ce qui brûlait à la surface de l’eau.

Ku Maloob Zaap est le plus grand producteur de pétrole brut de Pemex, représentant plus de 40 % de sa production quotidienne de près de 1,7 million de barils.

La vidéo virale a attiré l’attention de la membre du Congrès Alexandria Ocasio Cortez, qui a défendu une législation pour lutter contre la crise climatique Crédit : BNO News

Le rapport ajoute également que les travailleurs ont utilisé de l’azote pour maîtriser l’incendie.

La députée Alexandria Ocasio-Cortez, qui a défendu une législation pour lutter contre la crise climatique, a partagé la vidéo de « l’œil de feu », critiquant les législateurs qui se sont opposés à sa proposition de Green New Deal.

« Criez à tous les législateurs qui sortent dîner avec les lobbyistes d’Exxon pour qu’ils puissent dire qu’un Green New Deal est trop cher », a-t-elle déclaré. tweeté avec un emoji pouce levé.