Le gaz russe finira par revenir en Europe alors que les nations “pardonneront et oublient”, déclare le ministre qatari de l’énergie

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a jusqu’à présent coûté la vie à des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, détruit des villes entières et exilé plus de 8 millions de personnes en tant que réfugiés. Les frappes de missiles et de drones russes frappent et déciment régulièrement des bâtiments résidentiels, des écoles, des hôpitaux et des infrastructures énergétiques vitales, laissant des millions d’Ukrainiens sans électricité.

Les exportations de gaz du géant russe de l’énergie Gazprom vers la Suisse et l’UE ont chuté de 55% en 2022, a annoncé la société plus tôt ce mois-ci. La réduction des importations a considérablement augmenté les coûts de l’énergie pour l’Europe, obligeant les dirigeants et les dirigeants du secteur pétrolier et gazier à se démener pour développer de nouvelles sources d’énergie et renforcer les approvisionnements alternatifs.

L’Europe est depuis longtemps le plus gros client de la Russie pour la plupart des produits énergétiques, en particulier le gaz naturel. Les pays de l’UE ont considérablement réduit leurs importations d’approvisionnement énergétique russe, imposant des sanctions en réponse à l’invasion brutale et à grande échelle de l’Ukraine par Moscou.

“Nous sommes tous bénis de pouvoir oublier et pardonner. Et je pense que les choses se réparent avec le temps… ils apprennent de cette situation et ont probablement une bien plus grande diversité [of energy intake].”

“Je pense que la guerre est toujours là, et il n’est pas facile de pardonner à qui que ce soit quand on tue des innocents, des femmes et des enfants et qu’on bombarde des hôpitaux”, a déclaré Descalzi à Hadley Gamble de CNBC. “Et donc je pense que plus que pardonner, nous devons comprendre le sens de la vie pour nos mots. Pour notre guerre moderne, parce que c’est [what is] qui se passe là-bas. Donc, quand on parle de sécurité énergétique, on parle de financement, comment vous allouez votre argent, combien de gaz, combien d’énergies renouvelables, et vous pensez que des gens tuent près de vous ou loin de vous… C’est la priorité, c’est la chose que nous devons résoudre.”

“Heureusement qu’ils [Europe] n’ont pas eu une très forte demande de gaz en raison du temps plus chaud », a déclaré al-Kaabi. « La question est de savoir ce qui va se passer lorsqu’ils voudront reconstituer leurs stocks cette année à venir, et il n’y a pas beaucoup de gaz entrant le marché jusqu’en ’25, ’26, ’27… Je pense donc que la situation va être volatile pendant un certain temps.”

L’Europe a réussi à éviter une crise majeure cet hiver, grâce à une météo clémente et à d’importants stocks de gaz accumulés au cours de l’année écoulée. Les responsables et analystes de l’énergie mettent en garde contre une situation plus précaire fin 2023, lorsque ces approvisionnements s’épuiseront.

“Sinon”, a ajouté le PDG, “il y a un gros éléphant dans la pièce. On se cache ce genre de choses, et quand on se cache quelque chose [it] revient de plus en plus gros. Si vous pardonnez, cela signifie que vous ne regardez pas cela, vous ne pensez pas que nous devons résoudre ce genre de problème.”

Descalzi a déclaré que la guerre en Ukraine et la sécurité énergétique étaient une priorité pour lui et son industrie. L’Italie a considérablement réduit sa dépendance au gaz russe en le remplaçant par des sources d’énergie provenant de producteurs alternatifs, comme l’Algérie. Dimanche, Eni a annoncé une nouvelle découverte de gaz dans un champ offshore en Méditerranée orientale, au large des côtes égyptiennes.

“Honnêtement, la sécurité énergétique est un gros problème… mais je pense qu’en 2023, la priorité est l’Ukraine”, a déclaré Descalzi. C’est de mon point de vue. C’est la Russie. C’est la relation avec la Chine.”

“Je ne suis pas un politicien”, a-t-il ajouté, “mais je pense que vous ne pouvez pas gérer et parler d’argent et parler d’énergie et d’industrie – il est clair que, si vous ne regardez pas cela, beaucoup de gens vont souffrir . Mais de l’autre côté, vous parlez de liberté, de démocratie et de gens qui meurent.