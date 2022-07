Le gaz russe détient les clés de l’euro alors que la crise énergétique pèse sur l’économie et la monnaie européennes

Le glissement de l’euro sous la parité avec le dollar américain est lié au malaise énergétique, selon les experts.

“La récente détérioration de l’approvisionnement en gaz de l’Europe a joué un rôle important dans la conduite d’un euro plus faible.”

L’euro pourrait encore reculer pour chuter entre 0,95 $ et 0,97 $ par rapport au dollar, selon une série d’analystes.

L’euro a baissé de près de 12 % depuis le début de 2022, et les analystes attribuent l’essentiel de cela à la guerre de la Russie contre l’Ukraine et à ses mouvements ultérieurs sur le marché de l’énergie.

Alors que l’euro a un peu rebondi après être tombé sous la parité avec le dollar américain pour la première fois en 20 ans, une escalade de la crise énergétique européenne pourrait faire chuter la devise.

“Je pense qu’un pourcentage important (plus de 75%) du mouvement de l’euro est dû à la crise énergétique causée par la crise ukrainienne et le reste à une Fed américaine belliciste”, a déclaré James West, directeur général d’Evercore ISI.

Et alors que l’Europe se dirige vers une crise énergétique hivernale, “ça empire définitivement avant de s’améliorer”, a-t-il ajouté.

Le président russe Vladimir Poutine a menacé “catastrophique” conséquences si les sanctions occidentales vont plus loin. Et l’industrie de l’énergie a averti que Poutine a montré sa volonté de “militariser l’approvisionnement en énergie” alors que la Russie cherche à riposter contre les sanctions européennes.

Moscou a déjà coupé les flux de gaz vers l’Allemagne dans le cadre de la maintenance annuelle du gazoduc Nord Stream 1 après avoir réduit les livraisons de 60% auparavant. L’Europe se prépare à la possibilité que le gaz ne revienne pas.

Dans cette situation, cela “conduirait à une récession quasi certaine en Allemagne ainsi qu’à une autre forte hausse des prix de l’énergie”, a déclaré George Saravelos, responsable de la recherche sur les changes à la Deutsche Bank.

Et l’euro pourrait avoir plus de marge de chute, selon Saravelos, qui a averti dans une note du 6 juillet que la devise pourrait encore reculer pour chuter entre 0,95 $ et 0,97 $ contre le billet vert.

“La récente détérioration de l’approvisionnement en gaz de l’Europe a joué un rôle important dans l’affaiblissement de l’euro”, a déclaré Saravelos à Insider. Il a noté qu’un dollar fort a également largement contribué à la baisse de l’euro “sur fond de craintes de récession mondiale”.

Stephen Ellis, analyste chez Morningstar, a déclaré que l’efficacité croissante des sanctions occidentales contre Moscou pourrait empêcher Poutine de tirer les ficelles de son énergie.

“Globalement, la baisse de l’euro peut être liée à un risque plus élevé de récession profonde, qui est influencée par les prix et la production du pétrole”, a déclaré Ellis dans un e-mail à Insider.

Mais d’autres à Wall Street dégradent leurs prévisions sur l’euro. JPMorgan a récemment réduit son objectif d’euro-dollar à 0,95 $ avec un scénario du pire des cas d’un test proche de 0,90 $, citant la probabilité d’une escalade de la crise du gaz en Europe.

Citigroup voit également l’euro atteindre 0,95 $ si les prix du gaz atteignent 250 euros par mégawattheure au cas où les approvisionnements russes ne reviendraient pas.

Olivier Konzeoue, directeur de l’équipe des devises chez le gestionnaire d’actifs UBP, voit l’euro tomber à 0,97 $ ou 0,95 $ alors que la crise énergétique frappe l’économie européenne, dire à Reuters“En gros, nous savons que tout tourne autour de la Russie.”