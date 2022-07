Le gaz naturel atteint son plus haut niveau depuis 2008, sur le rythme du meilleur mois de son histoire alors que la Russie réduit son approvisionnement

Les prix du gaz naturel augmentent dans le monde entier alors que les températures torrides alimentent la demande de carburant et que les efforts de l’Europe pour s’éloigner du carburant russe perturbent les marchés mondiaux de l’énergie.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont bondi de plus de 11 % à un moment donné mardi pour atteindre 9,75 dollars par million d’unités thermiques britanniques (MMBtu), le niveau le plus élevé depuis juillet 2008. Le contrat a ensuite légèrement reculé et s’échangeait à 9,36 dollars par MMBtu à 9 heures du matin. Street pour un gain de 7,3 %.

Le gaz naturel est maintenant en hausse de plus de 77 % pour le mois, ce qui le place sur la bonne voie pour le meilleur mois depuis la création du contrat en 1990.

“Bien que l’ampleur et la rapidité des récentes hausses des prix du gaz naturel indiquent une contribution non fondamentale à la dynamique du marché, les fondamentaux favorables sont néanmoins le principal moteur”, a écrit EBW Analytics Group dans une note aux clients.

“Fondamentalement, la chaleur torride est le moteur haussier prédominant”, a ajouté la société.

Le contrat pour la livraison en août expire mercredi, ce qui accroît la volatilité avant le lancement. Le volume est généralement faible avant l’expiration, ce qui signifie que des transactions individuelles peuvent entraîner des mouvements de marché démesurés.