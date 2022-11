Le gaz naturel américain sera cher cet hiver. Blâmer les exportations.

Les ménages américains qui fonctionnent au gaz naturel peuvent s’attendre à des factures élevées cet hiver.

La montée des prix dépend de nombreux facteurs, notamment si la guerre en Ukraine prend une nouvelle tournure et si l’hiver est exceptionnellement doux ou froid. Les prévisions hivernales de l’Energy Information Agency s’attendent à ce que les factures soient plus élevées que celles de l’an dernier, mais pas aussi élevées que le pic de l’été.

La guerre en Ukraine et l’embargo européen sur le gaz russe ont déjà remodelé les marchés mondiaux. L’Europe ressent la crise en raison de la quantité de son gaz provenant de Russie, mais les États-Unis sont confrontés à un autre type de problème.

Pendant la majeure partie des années 2010, les États-Unis ont connu une surabondance d’approvisionnement qui a maintenu le prix de gros du gaz à un niveau bas. L’offre a largement dépassé la demande intérieure et presque rien n’a été exporté sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL) vers d’autres pays. Mais depuis 2016, les États-Unis ont construit de nouveaux terminaux capables d’exporter du gaz sous sa forme liquide plus condensée. L’augmentation des exportations a augmenté les coûts pour les consommateurs américains alors qu’ils sont en concurrence avec les marchés mondiaux qui génèrent de meilleurs profits pour l’industrie. Ajoutez les coûts de l’inflation et des catastrophes météorologiques extrêmes comme la tempête hivernale Uri, et il semble peu probable que les prix baissent pendant un certain temps.

Maintenant que les États-Unis sont de plus en plus aux caprices du marché mondial, les pièges de la gestion d’une économie au gaz deviennent plus évidents.

Les exportations de gaz entraînent une hausse des prix

Jusqu’à ces dernières années, les principaux consommateurs de gaz étaient l’industrie, le secteur électrique, les habitations, les entreprises et les véhicules. Au fur et à mesure que les exportations de GNL ont augmenté, elles ont essentiellement « comprimé » le reste de ces marchés américains, en particulier les résidences, explique Clark Williams-Derry, analyste énergétique à l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Comme pour l’essence que vous payez à la pompe, il n’y a pas de prix universel pour le gaz naturel. L’indicateur le plus proche que nous ayons aux États-Unis s’appelle le Henry Hub, un prix de gros nommé d’après un point de distribution très fréquenté en Louisiane. Regarder ce qui est arrivé aux prix du Henry Hub aide à expliquer l’étrangeté des marchés américains du gaz en ce moment.

Le Henry Hub n’est pas ce que vous payez. Au moment où le gaz arrive à la maison, vous payez ce qu’il faut pour distribuer le carburant, les pipelines et la main-d’œuvre impliquée. Les services publics réglementés, en général, facturent aux consommateurs le gaz qu’ils utilisent, puis un coût fixe, le coût de construction des pipelines pour livrer le gaz. Ces coûts augmentent également, grâce à l’inflation, de sorte que les prix résidentiels augmentent encore plus rapidement que ce que le Henry Hub indiquerait.

Le prix Henry Hub était si bas pendant la majeure partie de la dernière décennie que les producteurs ont eu du mal à rester en affaires. En 2016, les États-Unis avaient a ouvert son premier terminal de gaz naturel liquéfié en Louisiane, ce qui lui a permis de condenser le gaz afin qu’il puisse être exporté vers d’autres pays. L’ouverture a coïncidé avec une décision capitale prise en 2015 de lever une interdiction de 40 ans sur les exportations de pétrole brut. Pour conjurer une autre confrontation de financement du gouvernement avec le Congrès contrôlé par le GOP, le président Obama a promulgué un projet de loi de dépenses qui signifiait que les États-Unis pourraient commencer à expédier du pétrole vers les marchés étrangers à un meilleur prix que celui qu’ils pourraient obtenir sur le marché intérieur.

Il a fallu du temps aux États-Unis pour augmenter leur capacité d’exportation, avec une pandémie mêlée à l’équation, de sorte que l’impact sur les marchés a mis un peu de temps à se rattraper. Mais les économistes, y compris ceux de l’EIA, s’accordent à dire que ces terminaux ont un impact sur les prix intérieurs.

Un événement inattendu cet été a démontré à quel point les exportations sont devenues importantes pour déterminer le prix du gaz aux États-Unis.

En juin, une explosion s’est produite dans la deuxième plus grande usine d’exportation de gaz naturel, Freeport LNG, une installation conçue pour transformer le gaz en sa forme liquide afin qu’il puisse être expédié à travers l’océan. L’usine, responsable de 20% de la capacité de GNL aux États-Unis, a été fermée depuis, réduisant la capacité d’exportation de quelques points de pourcentage.

Les prix de Henry Hub montaient en flèche au moment de l’explosion, mais même la baisse de 2 points de pourcentage de la consommation globale de gaz aux États-Unis était suffisante pour faire une différence apparente. Le terminal a dû faire face à une série de retards dans sa réouverture, mais lorsqu’il le fera, il déplacera à nouveau l’approvisionnement intérieur en gaz. Deux points de pourcentage peuvent ne pas sembler beaucoup, mais il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre depuis la pandémie dans l’offre et la demande de pétrole et de gaz. Comme l’explosion l’a montré, il suffit de modifier le prix de gros du gaz. En effet, l’EIA s’attend à ce que les prix augmentent encore “lorsque le terminal Freeport LNG au Texas” reprendra ses opérations partielles car davantage de gaz sera exporté.

La pression ne fera que se resserrer si les États-Unis continuent de construire davantage de ces terminaux. À mesure qu’ils augmentent, les exportations de GNL devraient doubler par rapport aux niveaux de 2020 en 2023. Normalement, ces terminaux sont soumis à des années d’examens environnementaux et d’autorisations, mais les républicains et certains démocrates ont fait pression pour accélérer ces délais. Certains démocrates progressistes ont fait pression pour que l’administration Biden supprime complètement les exportations de GNL, craignant que cela ne fasse non seulement monter les prix, mais enferme le monde dans des décennies d’utilisation de combustibles fossiles qu’il ne peut pas se permettre.

“Il n’y a pas un moment où vous construisez suffisamment d’infrastructures pour vous isoler des marchés mondiaux”, a déclaré Lorne Stockman, directeur de recherche pour le groupe de défense du climat Oil Change International. “Il y a des moments où l’offre rattrape la demande et les prix baissent, mais inévitablement, la demande recommence à rattraper l’offre. C’est comme une roue de hamster.

Vous êtes facturé plus en raison de conditions météorologiques extrêmes épiques

Les prix de Henry Hub sont en baisse depuis août, mais les consommateurs résidentiels n’ont pas ressenti beaucoup de soulagement. Mark Dyson, directeur général du programme d’électricité sans carbone du groupe de réflexion sur l’énergie RMI, a souligné une autre raison : les conditions météorologiques extrêmes.

En février 2021, le Texas a été pris au dépourvu par Uri, une tempête hivernale inhabituellement féroce. Non préparé aux températures glaciales, le réseau indépendant de l’État a connu de vastes coupures de courant alors que l’infrastructure de gaz a gelé et que la demande de chauffage a augmenté.

Les pénuries d’approvisionnement cette fois résultaient des conditions météorologiques et non d’un conflit international, mais l’effet était le même que celui de la guerre : les prix montaient en flèche. La combinaison de ces choses aurait pu hypothétiquement transformer un billet de 200 $ en un billet de 10 000 $. Pour conjurer cette catastrophe, les régulateurs des services publics ont plutôt demandé aux entreprises d’espacer les coûts de la tempête sur une plus longue période – donc les consommateurs, non seulement au Texas, mais aussi au Colorado et au Minnesota, pourraient payer pour la tempête au cours de la prochaine décennie.

Le problème est que la tempête hivernale Uri n’était peut-être pas un coup de chance ponctuel, mais un événement qui pourrait devenir plus probable en raison du changement climatique. Il est plus difficile pour les scientifiques de lier un seul événement météorologique glacial au changement climatique ; certaines recherches suggèrent que le réchauffement de l’Arctique augmentera les chances que l’air polaire se déverse vers le sud.

L’efficacité énergétique et l’énergie propre nous aident à sortir de la “roue du hamster” de la hausse des prix de l’énergie

Il y a une leçon précieuse dans l’explosion de Freeport de cet été. Tout comme un terminal GNL majeur qui se déconnecte peut faire une différence dans les prix intérieurs, d’autres choses peuvent également le faire. Les responsables de l’énergie pointent immédiatement vers plus de production comme une solution, bien que cela crée toutes sortes d’autres problèmes pour le réchauffement climatique. En tant que combustible fossile, le méthane du gaz naturel chauffe la planète beaucoup plus rapidement que le dioxyde de carbone.

Stockman suggère qu’il est temps de sortir de la roue du hamster où nous essayons de nous sortir des prix élevés de l’énergie. “L’élément clé qui rendra l’énergie moins chère et plus sûre pour les Américains est de réduire et éventuellement de mettre fin à notre utilisation de ces produits”, a déclaré Stockman.

C’est là que les politiques de la loi sur la réduction de l’inflation peuvent faire une différence – pas à temps pour cet hiver, mais peut-être dès 2024. L’une est une redevance sur les émissions excédentaires de méthane qui s’échappent du forage et du transport du gaz naturel qui pourrait enfin inciter les producteurs à capter davantage de gaz perdu qui surchauffe l’atmosphère. Un autre est la gamme d’allégements fiscaux à la consommation qui encouragent l’efficacité énergétique de la maison, y compris les appareils éconergétiques comme les pompes à chaleur. Enfin, les services publics et les consommateurs sont confrontés à de nouvelles incitations à acheter des énergies renouvelables plutôt que du gaz, ce qui fait basculer fermement l’économie en faveur du solaire et de l’éolien.

“Nous allons commencer à voir le niveau d’adoption au cours des 12 à 24 prochains mois, ce qui entraînera une baisse assez importante de la demande de gaz à moyen terme”, a déclaré Dyson. “Même une baisse de quelques points de pourcentage de la demande de gaz provenant de l’électricité, des bâtiments et de l’industrie pourrait en fait avoir un effet assez important sur les prix. Cela pourrait en fait réduire les prix que nous constatons actuellement.