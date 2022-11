Le gaz naturel à l’honneur lors de la COP27

CALGARY –

Après avoir longtemps joui d’une réputation de « carburant relais » capable d’aider le monde à atteindre ses objectifs climatiques, le gaz naturel perd une partie de son lustre environnemental, ce qui a des répercussions sur le secteur énergétique canadien.

Le Canada est le quatrième producteur mondial et le sixième exportateur de gaz naturel. Et avec la guerre en Ukraine entraînant une crise énergétique mondiale, des entreprises comme Enbridge Inc. et TC Energy disent s’attendre à une croissance de la demande pour les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) du Canada dans les années à venir.

Mais le gaz naturel – autrefois considéré comme un carburant à faible émission capable d’agir comme un palliatif jusqu’à ce que davantage de sources d’énergie renouvelables puissent être développées – a pris de l’ampleur lors du sommet sur le climat COP27 des Nations Unies de cette année à Charm el-Cheikh, en Égypte.

“C’est le bon moment pour clarifier l’air sur le gaz naturel”, a déclaré Binnu Jeyakumar, directrice de l’électricité propre pour le groupe de réflexion sur l’énergie propre du Pembina Institute, dans une entrevue du sommet sur le climat COP27, auquel elle assiste cette semaine.

“En tant que Canadiens, nous devons avoir une vision plus complète du profil des émissions de gaz naturel.”

Les sociétés énergétiques canadiennes vantent depuis longtemps le gaz naturel comme une alternative “plus propre”, suggérant que des projets comme l’énorme terminal d’exportation de LNG Canada actuellement en construction près de Kitimat, en Colombie-Britannique, peuvent faire partie de la solution au changement climatique en aidant à déplacer la production d’électricité au charbon autour de le globe.

Il est vrai que, lorsqu’il est brûlé, le gaz naturel produit beaucoup moins d’émissions de dioxyde de carbone que le pétrole ou le charbon. Cela signifie que dans certains cas, il est logique que les juridictions passent d’un combustible fossile « pire » à un meilleur.

Par exemple, en convertissant ses centrales électriques au charbon au gaz naturel, la province de l’Alberta a réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre provenant de l’électricité de près de 40 millions de tonnes en moins d’une décennie, un exploit salué par les experts comme un grande réussite climatique.

Mais les délégués au sommet sur le climat de cette année attirent de plus en plus l’attention sur le rôle de l’industrie du gaz naturel dans la production de méthane, un gaz à effet de serre particulièrement puissant qui s’échappe des pipelines et des puits de gaz naturel sous la forme d'”émissions fugitives” ou qui est libéré lors de la ventilation. et le torchage dans le cadre du processus d’extraction du gaz naturel.

Jeyakumar a déclaré que si le monde est sérieux quant à son objectif d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050, alors pour réduire encore plus la production de gaz à effet de serre, la majorité de la production d’électricité à l’avenir doit être réalisée grâce aux énergies renouvelables.

“Je pense que le risque de considérer (le gaz naturel) comme un carburant de transition est que cela pourrait conduire à construire des actifs de gaz naturel, et ces actifs ont une durée de vie économique de plusieurs décennies”, a-t-elle déclaré.

“Donc, ce que cela fait, c’est nous enfermer dans ces actifs… et ils deviennent des actifs bloqués.”

À Charm el-Cheikh, le Canada et les États-Unis se sont engagés à prendre de nouvelles mesures pour réduire les émissions de méthane, le Canada déclarant qu’il vise à éliminer 75 % des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030.

Mais David Hughes, président de la société de conseil en énergie Global Sustainability Research Inc., a déclaré que même sans aucune exportation de GNL, le Canada aura du mal à atteindre ses objectifs climatiques. Il a déclaré qu’une fois que LNG Canada sera mis en service – et que son cycle de vie complet des émissions provenant de la production et du traitement du gaz, du transport par pipeline, de la liquéfaction et de l’expédition sera pris en compte – ce sera presque impossible.

“Cela en fait vraiment une situation désespérée”, a déclaré Hughes. “La quantité de capture et de stockage du carbone, etc., que vous auriez besoin de faire pour respecter vos engagements serait énorme.”

Dennis McConaghy, ancien vice-président exécutif de TransCanada Corp., aujourd’hui TC Energy, a déclaré qu’il croyait que le débat actuel sur le gaz naturel devait tenir compte du fait que le monde a besoin d’une énergie abordable et fiable.

“Dès que vous dites que vous allez décarboniser, vous pouvez diaboliser le gaz naturel”, a déclaré McConaghy dans une interview. “Mais le coût d’essayer de le faire est presque passé sans considération.”

McConaghy a déclaré qu’il croyait qu’une approche équilibrée qui atténue les pires effets du changement climatique tout en utilisant stratégiquement le gaz naturel pour maximiser le bien-être humain est la réponse.

“Parce que l’élimination complète de la production et de l’utilisation de tous les hydrocarbures est, à mon avis, une vision extraordinairement extrême et un objectif extrême”, a-t-il déclaré.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, “l’âge d’or” du gaz naturel remonte aux années 2010, lorsque les États-Unis traversaient une phase d’abandon à grande échelle des centrales électriques au charbon au profit du gaz naturel.

Avec les politiques climatiques qui ont été mises en œuvre par les pays depuis, l’AIE dit maintenant qu’elle s’attend à ce que le monde atteigne un pic de demande de gaz naturel dès la fin de cette décennie, après quoi la demande commencera à baisser.