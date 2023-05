Le gaz, la capture du carbone et l’hydrogène sont les gagnants de la nouvelle réglementation de l’EPA sur les centrales électriques de Biden

En 2013, le président Barack Obama a annoncé lors d’une journée de juin extrêmement chaude à l’Université de Georgetown que son administration prendrait des mesures historiques pour lutter contre la pollution des centrales électriques – une tentative finalement bloquée devant les tribunaux.

Le déploiement des nouvelles règles par l’administration Biden jeudi était une affaire plus discrète. Au lieu d’une grande annonce présidentielle, l’administrateur de l’EPA, Michael Regan, a parlé de l’Université du Maryland de la troisième tentative de l’agence de réglementer la pollution des centrales électriques par les centrales existantes, expliquant « ce ne sont pas des restrictions, comme certains diraient », mais de « saisir le moment et comprendre que nous avons l’obligation » de laisser derrière nous une planète plus saine.

Les règles proposées sont une solution moins élégante et éclaboussante que le Clean Power Plan de l’ère Obama, mais l’ensemble complexe de propositions a également une meilleure chance de résister à l’examen des tribunaux. L’EPA décompose les exigences en fonction du type d’usine, de sa taille et de sa fréquence d’utilisation. Les services publics, en collaboration avec les États, décideraient en fin de compte comment respecter les taux d’émissions de l’EPA en choisissant parmi les technologies disponibles. Les centrales au charbon, par exemple, pourraient utiliser des combustibles à faible intensité de carbone tels que l’hydrogène et le gaz, pour compléter le charbon. Les centrales au charbon et au gaz peuvent également installer la capture et le stockage ou la séquestration du carbone, une technologie qui élimine le dioxyde de carbone à la cheminée pour éventuellement le stocker sous terre. Ou une usine pourrait contourner tout cela si elle fixe une date de retraite à moyen terme.

En conséquence, les centrales au charbon existantes réduiraient leur pollution par le carbone de 90 % d’ici la fin de la décennie, à moins qu’une centrale ne fixe une date de mise hors service avant 2040. Les centrales à gaz existantes bénéficient d’une plus grande marge de manœuvre : seules les plus grandes centrales à gaz, moins d’un tiers en fonctionnement , devront réduire leur pollution de 90 % d’ici 2035.

L’EPA fait une brèche dans la pollution par le charbon en particulier, mais elle n’élimine pas entièrement la pollution des centrales électriques. Cela laisse un mélange de gagnants et de perdants.

Vainqueur : L’EPA

La Cour suprême a renversé à deux reprises les tentatives de réglementation du secteur de l’énergie par l’EPA, d’abord en empêchant l’entrée en vigueur du Clean Power Plan, puis en concluant qu’il violait la Clean Air Act. Le remplacement faible de Trump, qui aurait effectivement augmenté les émissions, n’a pas non plus été retenu par les tribunaux fédéraux.

C’est maintenant la troisième fois que l’EPA tente de réglementer le secteur de l’électricité. Pour se conformer à la décision de la Cour suprême, l’EPA n’examine que la technologie qui peut être mise à niveau à l’intérieur de la centrale électrique (plutôt que de déplacer le mix énergétique de tout l’État vers les énergies renouvelables). Cela laisse un ensemble limité d’options : une usine pourrait réduire ses émissions en installant une technologie à faibles émissions, comme l’hydrogène, ou une technologie de capture du carbone qui fonctionne comme un épurateur pour éliminer le carbone avant qu’il ne pénètre dans l’atmosphère. L’ensemble de règles affecte différemment les centrales au charbon et au gaz existantes en fonction de leur taille, de leur fréquence d’utilisation et de leur date de mise hors service.

Toutes ces exclusions et exceptions constituent un moyen difficile de résumer la règle dans une petite phrase – ce n’est pas un plan d’énergie propre 2.0. Mais cela crée également une règle plus solide qui peut résister aux poursuites et à l’examen des tribunaux à suivre.

Une fois la règle finalisée et en vigueur (un processus qui attend encore au moins un an), l’agence peut enfin dire qu’elle réglemente la pollution par le carbone du secteur de l’électricité.

« En proposant de nouvelles normes pour les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles, l’EPA remplit sa mission de réduire la pollution nocive qui menace la santé et le bien-être des personnes », a déclaré Regan, administrateur de l’EPA.

Lauréats : captage et stockage du carbone et hydrogène

Les règles mettent en lumière deux technologies moins connues.

Des entreprises comme NextEra Energy ont déjà envisagé l’hydrogène propre pour son potentiel, et elles ont peut-être raison : la technologie est désignée comme une option que les services publics peuvent également utiliser dans les centrales au gaz et au charbon.

La capture et le stockage du carbone, plus controversés, bénéficient également d’un coup de pouce. Il n’existe que quelques rares exemples d’utilisation de la capture et de la séquestration du carbone aux États-Unis et dans le monde (et des exemples tout aussi mémorables de fermeture de ces usines en raison de conditions économiques précaires). L’EPA fait valoir que cette technologie est prête pour les heures de grande écoute, cependant, en raison des nouveaux investissements gouvernementaux qui réduisent son coût.

« Les règles proposées aujourd’hui élèvent le rôle de la capture du carbone en la désignant comme l’une des technologies disponibles pour atteindre les normes d’émissions pour les centrales électriques à combustibles fossiles nouvelles et existantes », a déclaré Jessie Stolark, directrice exécutive de la Carbon Capture Coalition, un groupe qui représente les intérêts des entreprises sur la capture du carbone.

Avec un nouveau financement à la fois dans la loi sur la réduction de l’inflation et la loi sur les infrastructures bipartites, Stolark a noté que « pour la première fois, les développeurs de projets disposent d’un portefeuille de politiques fédérales complémentaires pour catalyser le déploiement de ces technologies dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie et de la capture directe de l’air. .”

L’accent mis sur la capture du carbone inquiète les défenseurs de la justice environnementale qui y voient une excuse pour conserver le charbon. « Les technologies de capture et de séquestration du carbone sont nocives et n’ont pas fait leurs preuves », a déclaré Juan Jhong Chung, directeur des politiques à la Michigan Environmental Justice Coalition et membre de la Climate Justice Alliance. « Ils ne fonctionnent pas à grande échelle, et pour étendre la capture du carbone à une fraction de ce qui est envisagé par cette commande, il faudrait construire des milliers de kilomètres de pipelines polluants dans les communautés déjà les plus touchées par la combustion de combustibles fossiles. »

On ne sait pas si la capture du carbone décollera vraiment dans le secteur du charbon. L’EPA a reconnu qu’elle s’attendrait à ce que certaines centrales au charbon se retirent plutôt que d’opter pour des mises à niveau plus coûteuses, en particulier lorsque les énergies renouvelables sont moins chères. Mais certaines usines ont encore un long délai avant de voir l’application de la loi, leur donnant un permis de polluer.

Gagnant : La grande majorité des usines à gaz

Les centrales au gaz naturel sont confrontées à un ensemble d’exigences différent de celui du charbon. Notamment, la proposition ne s’applique qu’aux centrales de plus de 300 mégawatts et fonctionnant au moins 50 % du temps. Cela ne couvre qu’environ 23 % des usines à gaz existantes aujourd’hui.

La grande majorité des centrales à gaz existantes sont exemptées dans cette proposition, et Evergreen Action affirme qu’il y en a un grand nombre juste en dessous de 300 MW. Charles Harper, expert en politique du secteur de l’énergie, a déclaré qu’Evergreen Action se joindrait à d’autres groupes environnementaux pour faire valoir que l’EPA devrait étendre ce seuil dans la règle finale. L’EPA accepte les commentaires sur l’abaissement de son seuil aux centrales aussi basses que 150 mégawatts.

Perdant: l’objectif de grille propre de Biden en 2035

L’une des promesses climatiques de Biden à son entrée en fonction était de parvenir à un secteur de l’électricité sans pollution par le carbone d’ici 2035. La règle de l’EPA n’y amène pas les États-Unis. L’EPA s’attend à ce que le règlement réduise les émissions de dioxyde de carbone d’au moins 617 millions de tonnes métriques jusqu’en 2042, ce qui équivaut à réduire de moitié le nombre total de voitures sur la route pendant un an.

C’est un délai plus long que celui dont disposent réellement les États-Unis pour lutter contre la pollution de leurs centrales électriques et se conformer aux objectifs climatiques mondiaux.

Un réseau propre compte pour plus que l’élimination d’une source de 25 % de la pollution américaine. Au cours de la prochaine décennie, davantage de personnes et d’entreprises abandonneront le gaz et le mazout pour alimenter leurs appareils et leurs voitures à essence. Mais les véhicules électriques et les pompes à chaleur ne sont pas vraiment des alternatives propres à moins qu’ils ne se branchent également sur un réseau alimenté par des énergies renouvelables.

Il s’agit également de gérer les attentes concernant le pouvoir dont dispose l’EPA pour lutter contre le changement climatique. « L’autorité de l’EPA est de déterminer quel est le meilleur système de réduction des émissions et d’établir des normes basées sur ce système », a déclaré Jay Duffy, directeur du contentieux du Clean Air Task Force. « Atteindre les objectifs climatiques ne fait pas partie des instructions du Clean Air Act. C’est un joli co-bénéfice que nous obtenons avec des règles strictes.

Mais l’EPA ne travaille pas non plus dans le vide, car les États-Unis ont maintenant la loi sur la réduction de l’inflation et la loi bipartite sur les infrastructures pour développer les énergies renouvelables. La modélisation de l’EPA a montré que ces lois entraîneront une réduction de 80% des émissions d’électricité d’ici 2040. Il y a encore un large écart à combler entre la politique actuelle et les ambitions de Biden, mais il est plus petit qu’il ne l’était.

Gagnant : le sénateur Joe Manchin

Avant même que les règles de l’EPA ne soient rendues publiques, le sénateur Joe Manchin a clairement exprimé sa position contre elles. « Cette administration est déterminée à faire avancer son programme climatique radical et a clairement indiqué qu’elle était déterminée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour réglementer la disparition des centrales électriques au charbon et au gaz, quel que soit le coût pour la sécurité et la fiabilité énergétiques », a-t-il déclaré. dit dans un communiqué. Il a déclaré que le règlement « s’ajoute à un programme réglementaire plus large en cours de déploiement conçu pour tuer l’industrie fossile par mille coupes ».

Manchin a pris position en promettant de s’opposer à tous les candidats de l’EPA jusqu’à ce qu’ils « arrêtent les excès de leur gouvernement ». La menace a probablement des conséquences minimes, puisque deux candidats en attente de l’EPA sont déjà avancés hors du comité.

Il y a un cas où Manchin est en fait un gagnant, du moins au sens politique. Manchin n’a pas officiellement annoncé sa campagne de réélection pour le Sénat, mais s’il se présente, il sera dans une bataille difficile pour repousser une prise de contrôle républicaine. Les règles de l’EPA sont un cadeau inhabituel pour sa campagne, car il peut utiliser le problème pour garder ses distances avec Biden et montrer qu’il est le plus grand champion des combustibles fossiles.