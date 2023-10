Le gaz hilarant sera rendu illégal d’ici quelques semaines – et les utilisateurs sérieux risquent deux ans de prison.

Et les peines de prison pour les trafiquants de protoxyde d’azote ont été doublées, passant à 14 ans dans le cadre d’une répression des comportements antisociaux entrée en vigueur le 8 novembre.

Le gaz hilarant sera rendu illégal d'ici quelques semaines – et les utilisateurs sérieux risquent deux ans de prison

Les ministres adoptent aujourd’hui des lois pour faire de cette drogue une substance de classe C, ce qui signifie que sa possession pour toute personne ayant l’intention de se droguer est un délit.

Les sanctions vont d’une amende illimitée, de travaux d’intérêt général, d’un avertissement et d’une peine de prison de deux ans pour les récidivistes.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a ordonné un blitz sur le gaz hilarant au milieu des liens avec des voyous se rassemblant dans les parcs pour enfants – et en laissant les canettes jonchées sur le sol.

Des risques pour la santé tels que l’anémie, des lésions nerveuses et même la paralysie ont été associés au protoxyde d’azote.

Le ministre de la Police, Chris Philp, a déclaré : « Nous tenons la promesse que nous avons faite d’adopter une approche de tolérance zéro à l’égard des comportements antisociaux et de la consommation flagrante de drogues dans nos espaces publics.

« L’abus de protoxyde d’azote est également dangereux pour la santé et nous envoyons aujourd’hui un signal clair aux jeunes : l’abus de drogues a des conséquences.

« Les utilisateurs et les revendeurs seront confrontés à toute la force de la loi pour leurs actes. »

Le protoxyde d’azote aura toujours des utilisations légitimes, notamment dans les cuisines et dans les maternités, pour soulager la douleur des mamans en travail.

Les gens n’auront pas besoin d’un permis pour transporter la substance, mais devront prouver qu’ils n’ont pas l’intention de l’utiliser pour des effets psychoactifs.

John Hayward-Cripps, PDG de Neighbourhood Watch, a déclaré : « À mesure que la consommation de protoxyde d’azote a augmenté au fil des années, il y a eu une augmentation correspondante des rapports faisant état de comportements antisociaux, y compris le rejet de bidons de protoxyde d’azote.

« Pour les communautés à travers le pays, l’interdiction de cette substance en vertu de la nouvelle législation constituera une avancée positive vers la lutte contre les comportements antisociaux et pour faire des communautés locales un endroit meilleur et plus sûr où vivre. »