Le gaz est peut-être moins cher, mais sinon, les prix continuent d’augmenter

Si quelqu’un pensait que les Canadiens faisant le plein d’essence cette semaine seraient ravis du fait que les prix du carburant sont la raison pour laquelle l’inflation a diminué, eh bien, pour la plupart, ils ne le sont pas.

“C’est beaucoup trop élevé”, a déclaré Cameron Benn, alors qu’il faisait le plein de son camion mardi, en payant 1,66 $ le litre. “Le fait que cela semble bon marché est tout simplement insensé.”

En termes relatifs, il ne fait aucun doute que le prix de l’essence est beaucoup moins cher en ce moment qu’il ne l’était plus tôt cette année. Ce 1,66 $ est en baisse par rapport à plus de 2 $ le litre il y a quelques mois à peine.

Mais c’est toujours plus cher qu’il y a un an – et les conducteurs ont la mémoire longue.

Des prix toujours en hausse, année après année

Vivant dans un grand pays avec de longues distances à parcourir, les Canadiens consomment beaucoup d’essence. Ainsi, même ce que Statistique Canada a appelé une « croissance plus lente des prix de l’essence d’une année à l’autre » a suffi à faire baisser l’inflation canadienne en juillet, passant de 8,1 à 7,6 %.

Mais pour tous ceux qui se déplacent en transport en commun, à vélo, à pied ou en voiture électrique, la baisse de l’inflation ne les a pas du tout affectés. En fait, pour ceux qui n’utilisent pas d’essence, l’inflation est plus élevée que jamais. Et pour ceux qui ont un revenu fixe, ou ceux dont les revenus n’ont pas suivi l’inflation cette année, les choses sont encore pires.

« En excluant l’essence, les prix ont augmenté de 6,6 % d’une année sur l’autre en juillet, après une augmentation de 6,5 % en juin, alors que la pression à la hausse sur les prix est demeurée généralisée », a rapporté mardi Statistique Canada.

Le problème, c’est notre vieil ami « toute l’inflation », que les statisticiens appellent l’inflation sous-jacente, car elle laisse de côté toutes les choses qui montent et descendent, comme les prix à la pompe. Core est toujours en dehors de sa fourchette cible et a une tendance à la hausse.

Cela conduit à deux problèmes. La première est que les consommateurs, dont beaucoup sont déjà convaincus que l’inflation est beaucoup plus élevée que ce que rapporte Statistique Canada, verront quand même les prix des achats quotidiens continuer à augmenter.

La seconde, comme l’ont suggéré plusieurs commentateurs économiques après la publication de l’indice des prix à la consommation, est que nous devrions nous attendre à ce que la banque centrale continue de relever les taux d’intérêt.

Gaz volatil

Alors que la Banque du Canada garde un œil sur le chiffre de l’inflation globale que nous rapportons normalement dans les médias, les banques centrales préfèrent utiliser le noyau parce qu’il offre une meilleure indication à long terme de l’inflation et des attentes inflationnistes.

Il n’est pas du tout clair que les récentes hausses de taux de la Banque du Canada aient été responsables de la baisse des prix de l’essence. Les prix du gaz dépendent du prix mondial du pétrole, de la demande mondiale et de la politique internationale, qui sont tous volatils.

Comme l’a dit Benn, il craint que les prix de l’essence n’augmentent à nouveau.

Cela signifie que si c’est vraiment le gaz qui fait baisser l’inflation, il y a peu de preuves que les hausses de taux de la Banque du Canada ont jusqu’à présent eu un effet.

REGARDER | Le taux d’inflation du Canada chute à 7,6 % en juillet : Le taux d’inflation du Canada chute à 7,6 % en juillet, première baisse en un an Le taux d’inflation au Canada a diminué pour la première fois en plus d’un an, passant à 7,6 % en juillet comparativement à 8,1 % en juin. Pourtant, certains Canadiens se disent peu soulagés.

Selon Stephen Brown, économiste canadien en chef de la firme internationale Capital Economics, la hausse de l’inflation de base pourrait signifier que le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, ne réduira pas sa hausse prévue des taux d’intérêt lors de sa prochaine annonce de politique monétaire, comme beaucoup l’avaient peut-être espéré.

“Dans un contexte de pression à la hausse continue sur les prix de base, la banque peut encore opter pour un taux d’intérêt de 75 points de base en septembre, plutôt que le mouvement de 50 points de base désormais largement intégré aux marchés”, a déclaré Brown. (Soixante-quinze points de base correspondent à trois quarts de point de pourcentage.)

Impact psychologique

Les économistes du Conference Board du Canada suggèrent que la baisse des prix de l’essence aura des effets bénéfiques sur l’inflation globale et que la Banque du Canada voudra peut-être en tenir compte.

Comme d’autres économistes l’ont dit par le passé, l’inflation sous-jacente est généralement motivée par deux choses. La première est que les biens volatils, comme le carburant, peuvent se répercuter sur le prix de tout le reste, car presque tout ce que nous achetons a une composante énergétique ; la baisse des coûts du carburant devrait éventuellement tirer vers le bas les autres prix de base. L’autre est qu’à mesure que l’inflation globale augmente, tout le monde s’attend à ce qu’elle augmente encore, ce qui entraîne une hausse des anticipations inflationnistes en termes de prix et de revendications salariales.

Mais à mesure que les prix du carburant et l’inflation globale baissent, ils auront un effet psychologique opposé, a déclaré l’économiste du Conference Board Kiefer Van Mulligen.

“Les fluctuations du prix de l’essence influencent de manière disproportionnée la perception de l’inflation par les consommateurs”, a déclaré Van Mulligen. “La vague de gros titres optimistes qui suivra probablement [Tuesday’s] peut également aider à apaiser les esprits anxieux des animaux qui ont dérangé les consommateurs canadiens cette année. »

La chute des prix de l’essence pourrait vous faire sourire et raviver ce que l’économiste John Maynard Keynes a appelé «l’esprit animal», ou les émotions qui affectent la confiance des consommateurs. (Colin Braley/Reuters)

Bien que l’effet sur les esprits animaux keyésiens puisse être bénéfique, Van Mulligen se méfie également de la hausse continue de l’inflation de base, qui, selon lui, indique que les problèmes de croissance des prix au Canada ne sont pas encore dans le rétroviseur.

Même après des hausses successives, les taux d’intérêt réels restent exceptionnellement bas après prise en compte de l’inflation.

Bien que Van Mulligan ait déclaré qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que la Banque du Canada ne ramène l’inflation dans sa fourchette cible, la récente augmentation d’un point de pourcentage des taux de Macklem ne se répétera probablement pas.

“Nous ne verrons probablement plus de hausses de 100 points de base des taux d’intérêt cette année, mais les taux doivent certainement encore grimper”, a-t-il déclaré.

