Le gaz de bouse de vache ne peut pas remplacer les combustibles fossiles russes, selon un expert

L’énergie générée à partir des déchets organiques ne couvrira même pas la moitié du gaz que l’Allemagne reçoit de Russie, selon un expert du groupe commercial

Malgré quelques espoirs, le gaz produit à partir du fumier ne peut à lui seul débarrasser l’Allemagne des combustibles fossiles russes, a expliqué un éminent expert en biogaz.

Berlin s’est empressé de trouver des moyens de remplacer le gaz naturel russe après que l’UE a imposé des sanctions à Moscou pour son opération militaire en Ukraine.

Le biogaz – gaz produit à partir de déchets organiques, tels que le fumier, le maïs ou l’herbe – a été évoqué dans les médias allemands comme une alternative au gaz naturel acheminé par des pipelines depuis la Russie.

Selon le magazine Der Spiegel, il existe environ 9 500 usines de biogaz dispersées dans les régions rurales du pays.

Les agriculteurs convertissent le gaz généré en électricité et en chauffage pour leurs maisons.

Interrogé mardi par le quotidien allemand Die Welt pour savoir si le biogaz pourrait remplacer les approvisionnements énergétiques russes, le Dr Guido Ehrhardt, expert à l’Association allemande du biogaz, a déclaré : “Non, malheureusement non.”

“Le biogaz d’Allemagne peut remplacer beaucoup, mais pas tant que ça”, Ehrhardt a ajouté. « D’un point de vue purement technique, il serait possible de remplacer 40 % des importations russes de gaz par du biogaz en un ou deux ans.

Mais même atteindre cet objectif serait difficile et nécessiterait une «volonté politique», a expliqué l’expert, car l’industrie aurait besoin de plus de travailleurs qualifiés et de matériaux, et le gouvernement devrait réduire les formalités administratives.

L’Allemagne importait 55% de son gaz de Moscou avant le conflit russo-ukrainien, selon l’AFP.

Alors que l’UE a promis d’éliminer progressivement le gaz russe et a exhorté les États membres à rationner et à conserver l’énergie, les responsables allemands ont averti à plusieurs reprises qu’une fin immédiate des approvisionnements en provenance de Moscou nuirait gravement à l’économie.