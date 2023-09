Le gaz approche rapidement les 6 dollars dans un État

New York

La douleur à la pompe revient partout aux États-Unis, en particulier sur la côte ouest.

En Californie, prix du gaz approchent rapidement les 6 $ le gallon. Selon AAA, la moyenne de l’État a a augmenté de 30 cents au cours de la seule semaine dernière, à 5,76 gallons.

Cette décision a été encore plus spectaculaire dans la région métropolitaine de Los Angeles-Long Beach, où les prix de l’essence ont atteint 6,03 dollars le gallon mardi, soit une hausse de 47 cents en une semaine.

Mais les conducteurs californiens ne sont pas les seuls à subir le choc des autocollants. Chauffeurs dans 11 États en moyenne, l’essence coûte désormais 4 dollars le gallon, dont 5 dollars ou plus dans l’État de Washington et du Nevada.

À l’échelle nationale, les prix de l’essence demeurent bien en dessous du record de 5,02 $ établi en juin dernier. Pourtant, les prix du gaz aux États-Unis a grimpé cette semaine à 3,88 $ le gallonle niveau le plus élevé de toute l’année, selon AAA.

Et les prix du pétrole – le principal déterminant des prix de détail à la pompe – continuer à établir de nouveaux sommets en grande partie parce que c’est ce que veulent l’Arabie Saoudite et la Russie.

Stimulés par les réductions agressives de l’offre de ces deux pays, les prix du pétrole américain ont grimpé jusqu’à 93,74 dollars le baril mardi. C’est un nouveau sommet sur 10 mois. Le brut Brent, la référence internationale, se rapproche des 100 dollars.

La hausse des prix de l’essence est douloureuse pour les consommateurs, en particulier pour les familles à faible revenu. C’est un rappel très visible du coût de la vie actuel.

Et cette récente hausse des prix du gaz provoque des maux de tête chez certains à Washington.

La douleur à la pompe ne fera qu’aggraver les problèmes politiques du président Joe Biden. Les électeurs ont une longue histoire de blâmer quiconque siège dans le bureau ovale, qu’il soit juste ou non.

Pour le président de la Réserve fédérale Jerome Powell et ses collègues, la récente hausse des prix de l’énergie complique leur mission de maîtrise de l’inflation. Cependant, les observateurs de la Fed affirment qu’il est peu probable que Powell réagisse de manière excessive à un gaz proche de 4 dollars.

La bonne nouvelle est que les prix de l’énergie ne sont pas proches de niveaux où ils constitueraient un risque immédiat pour l’économie américaine.

« L’histoire montre que nous sommes loin d’avoir à craindre que la hausse des prix du pétrole ne fasse basculer l’économie américaine dans une récession », a écrit Nicholas Colas, co-fondateur de DataTrek Research, dans une note mardi.

Colas a déclaré que l’histoire montre que les prix du pétrole doivent doubler en un an ou moins avant qu’une récession ne soit inévitable. Cela signifierait que les prix du pétrole devraient grimper jusqu’à 140 dollars, un niveau que même les plus grands haussiers du pétrole ne réclament pas.

« Il faudrait des prix du pétrole et de l’essence beaucoup plus élevés pour que le consommateur craque », a déclaré Joe Brusuelas, économiste en chef américain chez RSM.

Heureusement, certains vétérans du secteur de l’énergie pensent que les prix du gaz pourraient atteindre un sommet ou s’en approcher.

Andy Lipow, président de la société de conseil Lipow Oil Associates, s’attend à ce que les prix à l’est des Rocheuses baissent de cinq à 10 cents le gallon dans les prochains jours. Il a souligné la baisse des prix à terme de l’essence, les stocks « adéquats » d’essence, le refroidissement de la demande et la fin de la saison des ouragans.

Même les prix du gaz californien « culminent » et devraient « commencer à se modérer » à mesure que les cargaisons d’essence importées arrivent, a déclaré Lipow.

Lipow a principalement imputé la récente flambée des prix en Californie et dans les États voisins à une série de pannes de raffineries.

Bien entendu, tout dépend de ce qui se passera ensuite sur le marché pétrolier turbulent. Et cela pourrait être déterminé par l’OPEP+.

Si l’Arabie Saoudite et la Russie ne mettent pas fin à leurs réductions d’approvisionnement d’ici l’année prochaine, Le brut Brent pourrait atteindre 107 dollars le barila récemment déclaré Goldman Sachs.

Citigroup a déclaré lundi à ses clients qu’il était possible que la géopolitique pousse le pétrole au-dessus de 100 dollars le baril « pour un moment ». Cependant, la banque a fait valoir que « les prix de 90 dollars semblent insoutenables » et a prédit que le pétrole américain tomberait en dessous de 70 dollars le baril d’ici le deuxième trimestre.

Toute cette incertitude ne facilite pas la vie de Powell et de la Fed.

La hausse des prix du gaz est la principale raison de la hausse de l’inflation globale en août. La même chose pourrait se produire en septembre.

«C’est difficile pour une banque centrale lorsque les prix du pétrole augmentent. C’est un rappel persistant que les prix sont instables », a déclaré Vincent Reinhart, ancien économiste de la Fed, aujourd’hui économiste en chef chez Dreyfus et Mellon. « Et au jour le jour, les prix du pétrole sont loin de contrôler la Fed. »

Néanmoins, les observateurs de la Fed ne s’attendent pas à un impact dramatique sur la politique de la Fed à moins que les prix n’augmentent beaucoup. Cela s’explique par le fait que l’inflation sous-jacente – qui exclut les produits alimentaires et l’énergie – continue de se calmer. Et il faudra du temps pour que les prix élevés de l’énergie alimentent l’inflation sous-jacente.

« La Fed reconnaîtra cette hausse des prix de l’énergie, mais elle l’ignorera largement », a déclaré Brusuelas de RSM. « 100 dollars n’est qu’un chiffre parmi d’autres pour la Fed. »

Wall Street est convaincue que la Fed n’augmentera pas ses taux d’intérêt lors de la réunion de mercredi. Le le marché à terme évalue une probabilité de 99 % aucun changement de taux lors de cette réunion.

Mais Reinhart pense que les responsables de la Fed vont « imposer » mercredi une nouvelle hausse des taux d’un quart de point jusqu’à la fin de l’année. « Les prix du pétrole rendent difficile de faire autrement », a-t-il déclaré.

Certains estiment que la hausse des prix de l’énergie pourrait aider la Fed à maîtriser l’inflation.

Les économistes de Morgan Stanley ont découvert dans une analyse récente que les chocs sur les prix de l’énergie n’ont qu’un « faible » impact sur l’inflation sous-jacente, mais ont tendance à réduire « considérablement » les dépenses de consommation.

La banque a déclaré que pour la Fed, la récente hausse des prix du pétrole « pourrait être une bénédiction déguisée ».

« Cela pourrait tout à fait être le cas », a déclaré Kristina Hooper, stratège en chef des marchés mondiaux chez Invesco. « Des prix plus élevés de l’essence contribueraient à freiner les dépenses des consommateurs et c’est ce dont la Fed a besoin : le consommateur a été le moteur de cette économie et l’a maintenue forte. »