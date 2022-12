Le gaz américain est moins cher qu’avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie

New York

CNN

—



Les prix à la pompe continuent de plonger, faisant chuter la moyenne américaine de l’essence en dessous de ce qu’elle était lorsque la Russie a envahi l’Ukraine.

Un gallon d’essence ordinaire coûte désormais 3,47 $ à l’échelle nationale, selon AAA. C’est en dessous de la moyenne de 3,54 $ le 24 février, le jour où la Russie a envahi l’Ukraine.

C’est une baisse d’environ 12 cents la semaine dernière et de 29 cents le mois dernier.

Cette semaine marque la première fois depuis février que la moyenne nationale est tombée en dessous de 3,50 $ le gallon. Les prix du gaz ont grimpé en janvier et en février, les investisseurs s’inquiétant des perturbations causées par une invasion russe de l’Ukraine.

Une série de facteurs ont conduit à la baisse des prix de l’essence – et tous ne sont pas positifs. Les craintes d’une récession potentielle et les inquiétudes concernant les blocages de Covid en Chine ont nui aux prix de l’énergie. D’autres facteurs incluent moins de perturbations que prévu des flux de pétrole de la Russie et la libération record de pétrole par l’administration Biden à partir des réserves d’urgence.

Bien que les prix du gaz soient encore relativement élevés pour cette période de l’année, ils ont aussi complètement renversé la flambée causée par la guerre en Ukraine. Ce pic a aggravé l’inflation et déclenché des sonnettes d’alarme dans le monde entier.

La moyenne nationale est maintenant en baisse de 1,55 $ depuis qu’elle a atteint un record de 5,02 $ le gallon en juin dernier.

Pour l’avenir, certains prévisionnistes voient les prix du gaz continuer de baisser, bien qu’il reste une incertitude quant à l’évolution des prix du pétrole à partir d’ici en raison de questions sur la politique de l’OPEP et les blocages de Covid en Chine.

Andy Lipow, président de la société de conseil Lipow Oil Associates, affirme que la moyenne nationale de l’essence pourrait chuter à 3,28 $ d’ici Noël. Cela signifierait des prix plus bas ce Noël que l’an dernier.

GasBuddy, une application qui suit les prix du carburant, est encore plus optimiste, affirmant cette semaine que les prix du gaz pourraient tomber en dessous de 3 dollars le gallon d’ici Noël.

Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy, a déclaré que ce serait “un énorme cadeau à déballer pour les automobilistes après une année vertigineuse à la pompe”.