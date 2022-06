Le gaz acheminé dans les maisons contient du benzène et d’autres produits chimiques à risque, selon une étude

Une exposition à court terme à des niveaux élevés de benzène en particulier pourrait entraîner de la somnolence, des étourdissements, des maux de tête et une irritation des yeux et de la peau, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Une exposition à plus long terme peut augmenter le risque de troubles sanguins et de certains cancers comme la leucémie.

Le produit chimique hautement inflammable est incolore ou jaune clair et se trouve dans les produits fabriqués à partir de charbon et de pétrole, notamment les plastiques, les résines et les fibres de nylon, ainsi que certains types de caoutchoucs, de colorants et de pesticides. On le trouve également régulièrement dans les gaz d’échappement des véhicules, la fumée de tabac et l’essence.

Les concentrations de benzène que les chercheurs ont trouvées dans les échantillons de gaz naturel étaient “beaucoup plus faibles que la quantité dans l’essence”, a déclaré le Dr Michanowicz vendredi lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. Même ainsi, a-t-il dit, la découverte est préoccupante car “le gaz naturel est si largement utilisé dans la société et dans nos espaces intérieurs”.