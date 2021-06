Le gauchiste Castillo remporte le vote populaire au Pérou, alors que les partisans du rival inflexible Fujimori se déclarent présidents élus

Le décompte final publié mardi par l’autorité électorale péruvienne a donné une victoire serrée à l’enseignant rural et organisateur syndical. Castillo a remporté 50,125% des voix, devançant Fujimori de seulement 44 058 voix. Le scrutin du 6 juin a enregistré un taux de participation de près de 75 %, avec quelque 18,9 millions de personnes ayant voté.

#ONPEinforma [ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS] Actas contabilizadas para formula de presidente y vicepresidentes a las 15:19 horas del 15 de junio. pic.twitter.com/dcTwV4kiBq – ONPE (@ONPE_oficial) 15 juin 2021

Mais même si Castillo a promis une nouvelle ère de justice et de dignité pour le pays, sa prétention à la présidence reste contestée. Fujimori, qui a refusé de reconnaître sa défaite, a dit aux partisans de ne pas être confus par le résultat et d’attendre le cortège des contestations du comte qu’elle avait déposées.

La semaine dernière, après qu’un dépouillement en cours ait effacé son avance étroite initiale sur Castillo et indiqué sa victoire éventuelle, Fujimori a allégué qu’il y avait eu fraude électorale, n’offrant aucune preuve. Elle espère que l’élection basculera en sa faveur, après l’annulation de certains des votes exprimés en faveur de son adversaire. Des observateurs nationaux et internationaux ont contredit ses affirmations, certifiant que le scrutin était équitable.

Après que le compte Twitter de Castillo a changé sa biographie en « président élu », de nombreux partisans de Fujimori se sont précipités pour se déclarer également présidents élus – ou en quelque cas le monarque au pouvoir d’un «empire péruvien». Le hashtag #CastilloChallenge était en vogue sur Twitter au Pérou, avec quelques personnalités publiques bien connues, comme l’ancien ministre de la Justice Salvador Heresi.

Yo también moi uno al #CastilloChallenge Si Pedro Castillo se auto proclama, porque non? pic.twitter.com/rFws9wItxR – Salvador Heresi (@SalvadorHeresi) 16 juin 2021

La présidence probable de Castillo n’est cependant pas une question de rire pour les élites péruviennes énervées par sa plate-forme socialiste. Selon Reuters, bon nombre des personnes les plus riches et les plus puissantes du pays ont retiré leur argent des banques et étendu les droits de propriété aux membres de leur famille, craignant d’éventuelles expropriations. Les banques ont dû importer des billets en dollars physiques pour répondre à la demande.

Pendant sa campagne électorale, Castillo a galvanisé le soutien de la partie la plus pauvre de la population, promettant une aide par le biais de programmes sociaux. Il a déclaré qu’il augmenterait les impôts de l’industrie minière pour financer ces programmes et a suggéré qu’il pourrait demander une réforme constitutionnelle pour donner au gouvernement plus de pouvoir pour réglementer l’économie. Les critiques le qualifient de marxiste et avertissent que son règne conduirait à la ruine.

Pendant ce temps, Fujimori est un porte-flambeau néolibéral et politique dévoué pour son père, l’ancien président Alberto Fujimori. Elle a le soutien de la population urbaine plus aisée et du milieu des affaires. Le vote, qui était la troisième candidature de Fujimori pour devenir président, a été largement perçu au Pérou comme un choix définitif de l’avenir du pays, polarisant la société.

L’ancien président Fujimori purge actuellement une peine de prison pour corruption et violation des droits humains au cours de son mandat. Sa fille fait elle-même l’objet d’une enquête pour corruption et a passé environ 13 mois en prison entre 2018 et 2020, avant d’être libérée sur parole. La semaine dernière, un procureur a exigé son retour en détention provisoire, l’accusant de subornation de témoins.

