Le gaucher des Red Sox Chris Sale de retour sur la liste des blessés avec une épaule douloureuse

Le gaucher des Red Sox de Boston, Chris Sale, est revenu sur la liste des blessés avec une épaule douloureuse, a annoncé vendredi l’équipe.

Corey Kluber, de retour d’un congé de paternité, a pris la place de Sale sur la liste active.

Le septuple All-Star, qui n’a pas connu de saison sans blessure depuis 2017, a quitté le départ de jeudi soir contre Cincinnati en quatrième manche après deux visites du personnel médical. L’équipe attendait les résultats d’une IRM vendredi matin, lorsque Cora a déclaré que Sale avait signalé des douleurs.

Sale a déclaré aux journalistes vendredi que il n’a pas de diagnostic ferme sur la cause de la douleur à l’épaule.

« Je déteste me sentir comme ça. J’ai recommencé à m’amuser en jouant au baseball, » Vente dit. « Maintenant, je ne m’amuse plus, et ça craint. »

Sale, 34 ans, a été à l’IL au cours de chacune des cinq dernières saisons, manquant toute l’année 2020 alors qu’il se remettait d’une opération à Tommy John.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

