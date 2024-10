Le gâteau du professeur Tim Spector aux bienfaits pour la santé et au bon goût

Le professeur Tim Spector a partagé un « délicieux gâteau » qui non seulement a un goût vraiment bon et a l’air incroyable, mais qui présente également toute une série de « réels bienfaits pour la santé ». Posant la question que beaucoup se posent, il répond : « Comment les scientifiques mangent-ils du gâteau ? Et il semble que la réponse réside dans son choix de gâteau préféré.

Le Auteur de Food For Life dit qu’une friandise qu’il a toujours adorée est le gâteau aux carottes – et qu’il existe un moyen simple de l’apprécier tout en restant en bonne santé. Il explique : « Le gâteau aux carottes est depuis longtemps mon préféré et avec 200 g de carottes dans cette recette, c’est essentiellement une salade. Blague à part, j’ai été étonné de voir à quel point ce gâteau aux carottes est délicieux, tout en apportant 5 g de fibres, 8 points végétaux différents et le tout réuni dans un bol avec un minimum de complications.