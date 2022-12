Le gâteau aux fruits Old Joliet sera relogé dans une maison historique à Bloomington, – Shaw Local

Il n’a pas fallu longtemps pour que le gâteau aux fruits de Sarah Randolph trouve sa nouvelle maison.

Randolph a déclaré dans un article du Saturday Herald-News qu’elle espérait qu’un musée pourrait vouloir un gâteau aux fruits historique que sa famille a transmis à plusieurs générations.

En 1918, la grand-mère de Randolph, Anna Fayette Kuhl Herron, et la tante de Randolph, Sarah Kuhl Wallace, avaient fait cuire le gâteau aux fruits pour l’envoyer à leur frère John Carey Kuhl, qui était en poste en Europe.

Mais le gâteau aux fruits ne l’a pas immédiatement trouvé depuis que John Carey Kuhl est rentré chez lui à Windsor dans le comté de Shelby en 1919. Alors Wallace a gardé le gâteau aux fruits, qui est allé à la mère de Randolph, Anna Fay Herron Bush après la mort de Wallace – puis à Randolph après la mort de Bush.

Samedi soir, le gâteau aux fruits avait une destination : Manoir d’Ewing à Bloomington. Le manoir fait partie du Ewing Cultural Center et appartient à l’Illinois State University.

La facilitatrice de la restauration du gâteau aux fruits est Cyndi Derobertis de Shorewood.

Derobertis a déclaré qu’elle jouait de la clarinette dans le JJC Community Band avec Craig Randolph, le mari de Sarah Randolph, qui joue également de la clarinette.

Alors, quand Derobertis a vu que Sarah Randolph voulait ramener un gâteau aux fruits familial centenaire, Derobertis a voulu aider.

“Je suis juste une de ces personnes qui détestent que les choses soient jetées”, a déclaré Derobertis. “J’aime l’histoire. J’aime que les gens obtiennent des choses. Elle l’a gardé comme un trésor pendant tant d’années. J’ai juste pensé: ‘Si je peux la connecter à quelqu’un d’une manière ou d’une autre, je vais le faire.'”

Derobertis a contacté un ami qui fait du bénévolat à Ewing Manor. L’ami a parlé au conservateur qui était ravi de recevoir le gâteau aux fruits, a déclaré Derobertis.

Alors Derobertis a récupéré le gâteau aux fruits de la maison de Randolph mardi matin.

Sarah Randolph a déclaré qu’elle connaissait Ewing Manor parce que sa mère et Sarah Randolph ont toutes deux fréquenté l’Illinois Wesleyan University.

“La connexion est juste bizarre”, a déclaré Randolph. “Et ils ne le savaient pas.”

Sarah Randolph a déclaré que l’histoire était “tout à fait le discours de l’église” dimanche. Sarah Randolph fréquente le premier presbytérien de Joliet, où Sarah Randolph a pu rentrer chez elle et jouer de l’orgue et donne maintenant des cours gratuits à la communauté sur cet orgue.

“Ils ont demandé que j’apporte l’un des morceaux de gâteau aux fruits à l’église dimanche prochain pour que les gens voient pendant le petit-déjeuner de Noël”, a écrit Sarah Randolph dans un e-mail dimanche.

Lundi, Sarah Randolph a déclaré que le gâteau aux fruits était en fait coupé en plusieurs morceaux. La pièce principale, qui a été décrite dans l’histoire de samedi, est la pièce que veut le manoir Ewing, a déclaré Sarah Randolph.

Les trois autres tranches plus petites ont été délibérément coupées de l’original pour tenir dans la boîte lorsque Herron et Wallace l’ont envoyée par la poste à leur frère.

“C’est ce qu’ils faisaient à l’époque”, a déclaré Sarah Randolph.