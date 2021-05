Il y a deux semaines, lorsque Depinder Chhiber, né à Delhi, a cuisiné du chhole, du parantha et du kadhai paneer pour les juges de MasterChef Australia 13, elle les a «absolument stupéfaits». Jock Zonfrillo, qui juge le jeu télévisé de cuisine compétitif avec Melissa Leong et Andy Allen, a qualifié Chhiber de «celui à battre». Aujourd’hui, Chhiber a créé quelque chose d’unique, un plat qui témoigne de son inventivité: un gâteau au curry vert avec une ganache au piment chocolat et une glace à la noix de coco. On lui a demandé de faire un nouveau plat avec des oignons et elle a proposé un gâteau. Le nouveau plat a réussi à impressionner les gourmets sur les réseaux sociaux et les juges.

«L’oignon, c’est là. C’est fredonnant, mais d’une manière douce et aussi salée », a déclaré Allen dans son verdict sur le plat. Selon Leong, Chhiber a examiné les éléments qui font un bon curry et un bon gâteau, puis a trouvé les lacunes qui peuvent les rassembler dans un «plat qui a du sens». Zonfrillo, lui aussi, a «adoré» le plat de Chhiber.

Partageant les photos de son plat, Chhibber a écrit sur son Instagram que si quelqu’un se demandait quel goût il avait, c’était sauvage. Elle a également dit qu’elle n’avait jamais pensé qu’un curry thaïlandais pourrait jamais avoir le goût d’un dessert. Les gens dans la section des commentaires de son article se demandent comment elle a réussi à obtenir tous ces éloges même lorsque le curry était le composant principal de son plat.

Un gourmet l’a appelée «maître des épices». Presque tout le monde était tenté de croquer ce plat extraordinaire.

Chhibber a déménagé en Australie en 2002 à l’âge de 10 ans. L’homme de 29 ans travaille actuellement comme pharmacien à Sydney. Après avoir reçu tant d’éloges pour ses talents de cuisinier, elle envisage de créer son propre débouché. Chibber a déclaré qu’elle aimerait rendre la cuisine indienne accessible à tous et écrira peut-être un livre sur la cuisine régionale dans un proche avenir.

