Le gastro-entérologue Dr Edward Doran prend sa retraite – Shaw Local

Associated Gastroenterology Consultants, Inc., qui est affilié à St. Margaret’s Health-Spring Valley, a cessé ses activités le 16 juin.

En raison des fermetures, le Dr Edward Doran a déclaré qu’il avait décidé de se retirer de sa pratique de la médecine gastro-entérologique.

St. Margaret’s a fermé son hôpital du Pérou le 28 janvier et son hôpital de Spring Valley le 16 juin.

« Je tiens à remercier tous mes patients de m’avoir fait confiance pendant plus de 40 ans », a déclaré Doran. « Ce fut un honneur de vous fournir vos soins de gastro-entérologie. »

Doran a également remercié tout le personnel infirmier et le personnel de bureau « pour leur dévouement et leur soutien au fil des ans ».

« Ce fut un plaisir de travailler avec vous et vous me manquerez », a déclaré Doran. « J’apprécie profondément les relations que j’ai développées avec mon personnel et mes patients au cours des quatre dernières décennies. »

Les dossiers médicaux peuvent être communiqués à un autre médecin/cabinet ou à chaque patient personnellement en contactant le 815-875-8666, ext. 218, de demander la communication de renseignements personnels sur la santé au fournisseur de son choix.

Doran avait trois bureaux, un à Princeton, un au Pérou et un autre à Ottawa.