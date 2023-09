Le gaspillage alimentaire est un problème en Saskatchewan ; une nouvelle application pourrait aider à changer cela

Tim Shultz place soigneusement trois épis de maïs, du fenouil, des muffins et une sucette dans un sac en papier brun.

La nourriture est disponible sur les étagères de l’épicerie Shultz’s Local Market dans le Warehouse District de Regina depuis un certain temps. Et même s’ils ont été remplacés par des aliments plus récents et plus frais, ils restent suffisamment bons pour être consommés.

La nourriture sera plutôt vendue à prix réduit sur une application appelée Too Good To Go, une plateforme qui aide à réduire le gaspillage alimentaire des épiceries et des restaurants.

L’application a été lancée au Canada en 2021, mais n’est arrivée à Regina et à Saskatoon qu’en août.

Shultz met toutes sortes de nourriture dans les emballages qu’il vend sur l’application. (Gord Ouest/CBC)

Shultz est l’un des quelque 60 détaillants de la province qui utilisent l’application.

« Le gaspillage est quelque chose qui m’a toujours dérangé », a déclaré Shultz. « Je déteste simplement jeter de la nourriture et puis, évidemment, cela a aussi une valeur monétaire associée. »

Il estime que même après avoir donné de la nourriture encore comestible à une cuisine commerciale de son immeuble pour créer des soupes et des sandwichs – et à une ferme où les chèvres consommaient la nourriture – il jetterait quand même entre 25 et 50 livres de nourriture par personne. semaine.

Des « sacs surprises » remplis de nourriture aléatoire sont vendus sur l’application pour que les gens puissent choisir. (Trop bon pour y aller)

Shultz et d’autres entreprises qui utilisent l’application peuvent placer leurs paquets de produits alimentaires aléatoires sur l’application pour les vendre aux clients à la recherche de produits à prix réduit, généralement à environ un tiers du prix régulier.

Sarah Soteroff, porte-parole de Too Good To Go, a déclaré à CBC que l’application avait connu une adoption significative au cours des deux à trois semaines suivant son lancement dans la province le 3 août.

« Nous avons déjà économisé 1 000 repas », a déclaré Soteroff. « Nous accueillons toujours plus [businesses]. Si vous êtes une épicerie, si vous êtes une boulangerie, si vous vendez des produits préparés, partout où il y a des surplus de nourriture, vous pouvez les vendre sur l’application. »

Le gaspillage alimentaire, un problème pour l’environnement

Un rapport 2020 du gouvernement fédéral a montré que la Saskatchewan produisait le troisième plus grand gaspillage alimentaire par habitant au Canada – avec 191 kilogrammes.

Joanne Fedyk, directrice exécutive du Saskatchewan Waste Reduction Council, a déclaré que les aliments sont nocifs pour l’environnement une fois qu’ils arrivent à la poubelle.

« S’il finit dans une décharge où il n’y a pas d’oxygène, il produit du méthane », a déclaré Fedyk. « C’est l’un des gaz à effet de serre les plus nocifs. »

Une nouvelle application de gestion du gaspillage alimentaire permet aux détaillants de vendre leurs surplus de nourriture à un prix réduit Une quantité impressionnante de nourriture que nous achetons chaque année dans ce pays est gaspillée et une grande partie de cette nourriture, qui est encore assez bonne à manger, provient des épiceries et des restaurants. Il existe désormais un nouvel outil permettant aux détaillants de réduire ce gaspillage et d’aider leurs clients à économiser de l’argent.

Le méthane est produit lorsque les bactéries présentes dans la matière organique se décomposent et s’accumulent sous la terre dans les décharges. Un inventaire 2020 des gaz à effet de serre au Canada a révélé que l’industrie des déchets dans son ensemble produit 28 pour cent des émissions de méthane.

Regina et Saskatoon sont toutes deux en train de lancer des programmes résidentiels de bacs verts pour les déchets alimentaires et de jardinage, et Saskatoon est adopter une politique exiger que les entreprises qui produisent des déchets alimentaires et de jardinage disposent de bacs séparés pour les détourner des décharges.

Même si elle ne l’a pas utilisé elle-même, Fedyk est optimiste quant à la réduction du gaspillage alimentaire de Too Good To Go. Elle a ajouté qu’il existe cependant d’autres moyens de réduire ce phénomène, par exemple en étant plus intelligent en ce qui concerne les dates de péremption.

« Le fait qu’il soit écrit ‘à consommer de préférence avant’ ne signifie pas qu’il expire après cette date », a déclaré Fedyk. « À consommer de préférence avant signifie simplement que c’est le maximum, mais… cela ne veut pas dire que c’est dangereux. »

Impacts sur la sécurité alimentaire

John Bailey, PDG de la Regina Food Bank, est également optimiste quant à ce que les applications de gestion du gaspillage alimentaire comme Too Good To Go pourraient signifier pour les personnes qui utilisent son organisation.

« Nous ne devrions en aucun cas confondre cela avec la résolution de l’insécurité alimentaire », a déclaré Bailey.

« Mais si cela signifie que les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts peuvent acheter [food] à prix réduit au lieu de visiter une banque alimentaire, nous sommes tout à fait d’accord. »

Le PDG de la Regina Food Bank, John Bailey, se dit encouragé par les applications de gaspillage alimentaire, mais l’impact qu’elles ont sur les banques alimentaires reste à voir. (Ethan Williams/CBC)

Bailey a déclaré qu’il faudra du temps pour voir exactement quel impact l’application a.

Wanda Martin, professeure agrégée au Collège de sciences infirmières de l’Université de la Saskatchewan, n’est pas sûre que cela aura un grand impact sur les personnes qui n’ont pas les moyens de se nourrir en premier lieu.

« Le processus est que vous recevez un sac surprise [of food] », a déclaré Martin. » Mettre de l’argent de côté pour quelque chose dont vous ne savez pas ce que cela va être et dans quelle mesure vous pouvez le consommer, ce sera un peu un défi pour les personnes qui me préoccupent le plus – les gens qui utilisent des systèmes alimentaires caritatifs.

Wanda Martin affirme que les applications de gestion du gaspillage alimentaire comme Too Good To Go pourraient ne pas être bénéfiques pour les personnes qui utilisent des systèmes alimentaires caritatifs comme les banques alimentaires. (Travis Reddaway/CBC)

Martin – qui étudie le lien entre le gaspillage alimentaire et la sécurité alimentaire – a déclaré avoir vu d’autres entreprises de gaspillage alimentaire faire don de nourriture provenant d’épiceries à des groupes alimentaires caritatifs.

Soteroff affirme que Too Good To Go encourage les détaillants qui ont des partenariats avec des programmes de dons de nourriture à continuer de le faire, mais note qu’une grande partie des surplus de nourriture ne peuvent pas être distribués car on ne sait pas à quelle vitesse ils seront utilisés avant qu’ils ne se détériorent.

Elle a déclaré que Too Good To Go avait un moyen de montrer aux gens les organismes de bienfaisance les plus proches de chez eux et qu’ils pouvaient donner de l’argent dans l’application.

De retour au Local Market de Regina, Tim Shultz estime avoir exécuté environ 20 à 25 commandes au cours des deux premières semaines d’utilisation de l’application.

Ses sacs de nourriture se vendent vite.

« En deux ou trois minutes, ils sont vendus », a déclaré Shultz. « Une des personnes est venue les chercher et elle a dit : ‘Ces billets sont plus difficiles à obtenir que les billets pour Taylor Swift.' »