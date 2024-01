Le gars le plus « Kumbaya » de Cable News dit que nous ne devrions pas nuire aux frais des MAGA

Je dois aimer les deux côtés dans le jeu de l’information, et personne ne le pratique mieux que Michael Smerconish, personnalité du week-end de CNN. En grandissant, d’autres jeunes hommes ont peut-être eu des héros sportifs ou, s’ils avaient un certain âge, Lynda Carter ou Farrah Fawcett-Majors. mais il faut penser que Smerconish avait une affiche de David Broder. L’ensemble de l’acte du type est une version calme et mesurée du cri plaintif de Rodney King : « Ne pouvons-nous pas tous nous entendre ? » couplé à une grande dose de « des deux côtés ! »

Aujourd’hui, Smerconish a demandé une question des plus profondes : « Ceux qui sont les plus opposés à ce que Trump aide son élection ? L’analyse méthodique de cette question par Smerconish commence avec l’annonce de Rachel Maddow sur MSNBC selon laquelle elle ne diffuserait pas le discours de victoire de Trump après les caucus de l’Iowa, et pour lui, c’était un péché journalistique du plus haut niveau. Il cite Mark Halperin – ouais, le gars de la « bonne nouvelle pour John McCain » qui s’est fait botter pendant « Me Too » – qui propose ce qui suit :

OK, alors tu il n’y a pas beaucoup plus d’autorité qu’un expert en disgrâce comme Mark Halperin. Mais après Halperin, Mellow Mike fait appel aux gros canons. Mesdames et messieurs, je vous apporte la sagesse singulière de « Holt de Richmond », un gars lors d’un appel Sirius XM :

Quelques choses ici : tout d’abord, notez la notation « Trump Derangement Syndrome » sur le graphique Halperin. Smerconish suggère-t-il que les opposants à Trump souffrent du « syndrome du dérangement de Trump », faisant écho à Dimestore Mussolini lui-même ? Deuxièmement, est-ce que quelqu’un croit sérieusement que « Holt de Richmond » allait un jour voter pour quelqu’un d’autre que Trump, et que son avis a été changé par Rachel (spécifiquement nommée dans l’appel) qui a nui aux frais d’inscription de Holt ? Je ne sais pas pour vous, mais je n’achète pas. Sans surprise, le commentaire d’Hillary sur le « panier de déplorables » revient, et il est considéré comme une transgression de tout ce qui est bon et décent. Des gens très bien des deux côtés, tu sais.

‘Tout cet épisode, y compris une interview avec le doyen de la Northwestern School of Journalism, est marquée par de nombreuses inquiétudes sur la manière de couvrir Trump. À son honneur, le doyen de l’école J (Charles Whittaker) soutient que les discours de Trump devraient être diffusés en direct mais devraient également être « soumis au microscope », ce à quoi Smerconish semble indifférent. En un mot, Mellow Mike semble penser que si nous jouons gentiment avec les MAGA, la Fée des Deux Côtés s’effondrera et nous redeviendrons un pays sain d’esprit.

C’est tentant de je me demande comment Michael Smerconish aurait couvert les choses s’il avait été William L. Shirer chaussures dans l’Allemagne des années 1930. Shirer aurait-il dû se demander si la couverture médiatique qu’il avait réalisée pour CBS Radio aurait provoqué la colère des partisans d’Hitler en Allemagne et de ses sympathisants aux États-Unis ? Malheureusement, il semble que nous ayons la réponse à cette question. Peut-être que M. Shirer aurait dû seulement rendre compte de l’évolution de l’autoroute.

M. Smerconish devrait sortir la tête du sable et comprendre à quoi nous avons exactement affaire. Le Bothsiderisme ou le fait de s’adresser aux sectateurs n’est pas une manière de répondre à cela. Que devrions-nous faire, rejouer un faux appel Sirius XM presque certainement de “Holt de Richmond”, qui allait presque certainement être opposé à Trump mais a vu ses honoraires blessés parce qu’il a entendu MSNBC (un réseau qu’il ne regarde presque certainement jamais) tu ne portes pas Trump en direct ?

Ou peut-être que nous devrait-il s’en remettre au PDG de Chase, Jamie Dimon, qui fait une apparition et dit que Trump avait raison à propos de l’OTAN ? Trump veut briser l’OTAN, n’est-ce pas Dimon ? Est-ce que Smerconish ?

Faut-il ignorer Les ambitions dictatoriales de Trump, le fait qu’il est un fraudeur et qu’il a également été tenu responsable devant un tribunal pour le genre de choses que l’on voit dans Law and Order : SVU chaque semaine, ou que lui et ses avocats soutiennent qu’il aurait dû immunité absolue contre tout crime. OH NON! Je ne veux pas contrarier Skeeter avec son nouveau chapeau MAGA tout brillant, ou Jamie de Long Island qui lèche ses 36 millions de dollars par an à cause de la réduction d’impôts que Trump lui accordera ! OH NON !

Mémo à M. Smerconish : Michael, si vous pensez que répondre à Trump améliorera les choses, appelez-moi. J’ai une propriété en bord de mer à Lincoln, dans le Nebraska, qui pourrait vous intéresser. Et “Both Sides Now” est peut-être un merveilleux morceau de Joni Mitchell, mais certains reportages n’ont tout simplement pas “les deux côtés”.