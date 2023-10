Le gars du lutrin dit que Céline Dion est la meilleure chose qui soit venue du Canada et rencontre une résistance hilarante – Twitchy

Avec toutes ces nouvelles sérieuses et déprimantes, nous avons tous dû regarder et rapporter récemment lorsque nous avons trouvé « The Lecturn Guy » disant que Céline Dion est la meilleure chose qui soit venue du Canada et reçu des réponses et des citations assez amusantes avec lesquelles nous avons dû partager. toi. Nous pouvons TOUS utiliser un bon nettoyant pour palettes.

Céline Dion est la seule bonne chose qui soit sortie du Canada. – Le gars du pupitre🇺🇸 (@lecternleader) 17 octobre 2023

Nous adorons Céline mais est-elle vraiment LA MEILLEURE ? Les gens de X (Twitter) ont opposé une certaine résistance à l’affiche originale (OP).

Bacon canadien, bonjour !!! -Ricky 🇺🇸🇺🇸 (@RickyTaylor74) 17 octobre 2023

Ne font-ils pas aussi du sirop d’érable ? – Dr Jebra Faushay (@JebraFaushay) 17 octobre 2023

J’en ai d’abord entendu parler. – Le gars du pupitre🇺🇸 (@lecternleader) 17 octobre 2023

Les réponses alimentaires n’ont vraiment besoin d’aucune explication. Bacon et sirop est un combo qui bat haut la main Céline Dion.

Le PO a eu une excellente réponse à celle du sirop, nous appellerons donc cela un tirage au sort.

Nickelback et Sarah Mclachlan – Commandant Phil Labonte (@philthatremains) 17 octobre 2023

Le commandant Phil a peut-être perdu cette manche. Céline peut chanter mieux que quiconque lorsqu’elle est en bonne santé et donc un point vers le PO.

Je dois me précipiter pour réfuter cette désinformation. @RushFamTourneys https://t.co/Gwg8H9pbvU – Je suis venu🍊J’ai vu🍊J’ai surmonté Macho Grande (@smitty_one_each) 17 octobre 2023

Même si vous n’êtes pas un fan de RUSH (le groupe de musique, pas l’animateur de radio), vous devez reconnaître qu’ils ont un public qui peut rivaliser avec The Grateful Dead et même si Céline peut surpasser n’importe qui, nous appelons cela un tirage au sort.

Ils nous ont donné le grand John Candy~ pic.twitter.com/udmIRYz6lx – dented_halo 🇺🇸 (@Desert_Dawn04) 17 octobre 2023

Allez. ONCLE BUCK EST UN CLASSIQUE. Nous devons donner celui-ci au côté de la réponse.

pic.twitter.com/4atQW0qX52 – John Jacob Jinglehiemer Schmit (@Rascal_E_Rabbit) 17 octobre 2023

Ryan Reynolds est assez incroyable et il donne vie à Deadpool comme personne d’autre. Un autre point CÔTÉ RÉPONSE !

Norm MacDonald dit de garder le fort – Dalton O’Dell (@Dalton_ODell) 17 octobre 2023

NORME! Sérieusement l’un des comédiens les plus sous-estimés de notre vie. Il mérite probablement 2 points.

SCTV! pic.twitter.com/SoFcNB07IE – Je rejette votre manque de foi (@AndrewPJBurns) 17 octobre 2023

SCTV était la réponse canadienne à Saturday Night Live. C’était souvent plus drôle que SNL, ce qui, nous le savons, n’est pas difficile à faire avec les « comédiens » actuels de SNL, mais à l’époque, ils étaient drôles aussi.

Comment pouvons-nous parler de Canadiens IMPRESSIONNANTS sans mentionner Keanu Reeves ? En plus d’être dans de grands films, il semble être un être humain vraiment sympa.

Je t’élèverai Jordan Peterson. — Paul Vallerand, KMA (Julien McBain) (@JulienMcBain) 17 octobre 2023

Peterson a donc été un peu fragile sur certains sujets ces derniers temps MAIS il est toujours génial et il met en colère les libéraux de plusieurs pays, donc pour cela, il obtiendra le double de points du côté des réponses.

Les enfants dans la salle aimeraient discuter ET « Je t’écrase la tête ». https://t.co/CDojyYyniC pic.twitter.com/NoYv317l3R – Artist_Angie : Sensei du sarcasme (@Artist_Angie) 17 octobre 2023

Lorsque nous additionnons les résultats, le côté réponse est le gagnant. Désolé, gars du pupitre. Céline Dion est géniale mais elle n’est PAS la meilleure chose venant du Canada.

En attendant la prochaine fois, lecteurs de Twitchy, soyez prudent, on ne sait jamais qui vous écrase la tête !

On vous écrase la tête. Vous écraser la tête. Vous écraser la tête.

=================================================== =

=================================================== =

