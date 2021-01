Le fondateur de MyPillow, Mike Lindell, continue d’être l’un des plus fervents partisans de Donald Trump et pourrait maintenant reprendre le flambeau et se lancer en politique, avec l’aval promis de l’ancien président.

Lindell, connu de beaucoup pour ses publicités MyPillow, a tellement adhéré aux allégations de fraude électorale de Trump qu’il a rendu visite à l’ancien président au cours de sa dernière semaine à la Maison Blanche et a tenté de le persuader de continuer à faire valoir ces allégations.

C’est au cours de cette réunion, rapporte l’Associated Press, que Lindell est reparti avec une éventuelle approbation future de Trump pour se présenter aux élections de gouverneur du Minnesota.

«Mike, si tu le faisais, je serais derrière toi» il a affirmé que Trump lui avait dit.

Lindell plonger dans la politique ne ferait probablement qu’ajouter à la guerre civile qui fait rage au sein du parti en ce moment, alors que les politiciens fidèles au président ont menacé de défier les républicains qui ne sont pas aussi favorables. La représentante Liz Cheney (R-Wyoming), par exemple, est confrontée à un défi majeur après avoir rompu avec la majorité de son parti et voté pour destituer Trump.

Le sénateur d’État Anthony Bouchard a annoncé qu’il contestait Cheney quelques jours après son vote et a noté son opposition à Trump comme la raison de la décision.

Il reste à voir comment de telles élections se dérouleront, mais Lindell pense que son soutien au président et l’approbation de l’homme, qui fait face à un procès de destitution du Sénat le mois prochain, est une bonne chose.

«Bien sûr, cela aiderait. Pourquoi cela n’aiderait-il pas? Le gars était le meilleur président de l’histoire », Dit Lindell. S’il se présentait, l’agrafe de Fox News serait un défi au président sortant démocrate Tim Walz.

Lindell a pris la parole lors de dizaines de rassemblements électoraux pour Trump et a refusé d’accepter la victoire présidentielle de Joe Biden. Il a même tweeté – puis supprimé – en décembre la recommandation selon laquelle Trump devrait déclarer la loi martiale dans plusieurs États pour examiner leurs machines à voter.

Il continue de cracher des théories du complot et pense que Dominion est derrière le changement des bulletins de vote en faveur de Biden. Malgré le fait que la société ait engagé ou menacé de poursuites judiciaires contre de nombreuses personnes et réseaux d’information qui ont répété de telles allégations, Lindell maintient ses paroles.

« Amenez-le, Dominion, parce que je veux que tout le monde voie, » il a dit.

La société avait précédemment envoyé une lettre de cessation et de désistement à Lindell au sujet de ses allégations de fraude électorale, et Lindell a répondu en demandant une poursuite.

«Je veux que Dominion intente son action en justice parce que nous avons la preuve à 100% que la Chine et d’autres pays ont utilisé leurs machines pour voler les élections», dit-il en réponse à la lettre.

Lindell, qui a écrit une autobiographie détaillant son parcours de la dépendance au crack à un chrétien pieux, avait déjà subi des conséquences pour son soutien à Trump et aux théories du complot de fraude électorale. Les grands détaillants comme Bed, Bath & Beyond et Kohl’s ont décidé de cesser de proposer des produits MyPillow.

