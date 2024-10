Le Garmin Forerunner 255 Music est à moitié prix pour Prime Day

Le GPS à double fréquence fait une grande différence en termes de précision, mais la plupart des autres montres qui en sont équipées coûtent quand même un joli centime. La montre Epix de Garmin est également en vente au prix de 560 $, mais il est plus volumineux et coûte plus de 300 $ de plus. (Mais c’est aussi une bonne affaire si vous aimez une montre plus grande et des écrans OLED.) Personnellement, j’aime les montres intelligentes plus légères pour courir, et la Forerunner est une excellente option pour les marathoniens à petit budget.