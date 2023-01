Le gardien vétéran Steve Mandanda annonce sa retraite du football international

Le gardien Steve Mandanda, vainqueur de la Coupe du monde avec la France en 2018, a annoncé samedi sa retraite du football international à l’âge de 37 ans.

“Aujourd’hui, l’équipe de France s’arrête ici pour moi”, a déclaré le gardien rennais Mandanda lors d’une conférence de presse avant le match de dimanche à domicile contre le Paris Saint-Germain.

Né à Kinshasa, Mandanda a fait ses débuts en France en 2008 et a remporté 35 sélections pour les Bleus. Il a participé à trois Coupes du monde et a fait partie de l’équipe du Qatar où la France a terminé deuxième derrière l’Argentine.

« J’ai vécu de grands moments avec la France, ce fut un privilège et une joie pour moi de traverser tous ces moments. Mais à 37 ans, je pense que c’est le bon moment”, a-t-il déclaré.

L’abandon de Mandanda intervient la même semaine que celui d’Hugo Lloris, le gardien français numéro un et joueur le plus capé, qui a annoncé lundi qu’il mettait fin à sa carrière internationale.

« Ça nous permet de boucler la boucle avec Hugo. On a commencé ensemble et on finit ensemble. Je n’ai pas eu le même nombre d’apparitions que lui mais j’ai vécu beaucoup de choses avec lui”, a déclaré Mandanda.

Mandanda a passé la majeure partie de sa carrière à Marseille, jouant un record du club 613 fois pour eux et remportant le titre de Ligue 1 en 2010, mais a rejoint Rennes en juillet pour un contrat de deux ans.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)