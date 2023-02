Le gardien s’effondre en larmes en témoignant d’Alex Murdaugh “agité” la nuit des meurtres

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Alex Murdaugh était “agité” lorsqu’il s’est présenté chez sa mère malade la nuit du meurtre de sa femme et de son fils et n’est resté que 20 minutes, selon le témoignage émouvant de son soignant.

Muschelle “Shelly” Smith, qui travaillait comme soignante pour la mère de M. Murdaugh, Libby depuis octobre 2019, a témoigné lundi au palais de justice du comté de Colleton à Walterboro, en Caroline du Sud, qu’il était inhabituel que M. Murdaugh se présente tard au domicile de ses parents. la nuit.

Elle travaillait toujours de nuit de 20 heures à 8 heures du matin et a déclaré que l’avocat en disgrâce venait rarement rendre visite à sa mère – qui souffrait de la maladie d’Alzheimer – pendant son quart de travail.

Dans la nuit du 7 juin 2021, elle a déclaré qu’il s’était présenté à la maison entre 20 h 30 et 21 h 30 et l’avait appelée pour lui dire qu’il était dehors. Elle le laissa entrer et il s’assit sur le lit de sa mère.

Interrogée sur son comportement, Mme Smith a déclaré au tribunal qu’il était “agité”.

« Il s’agitait, répéta-t-elle.

Il était vêtu d’un short, d’un t-shirt et de chaussures semblables à celles de Sperry sans chaussettes.

M. Murdaugh lui a dit qu’il était venu voir sa mère parce que son père Randy était à l’hôpital. Randy est décédé trois jours plus tard, le 10 juin.

Mme Smith a déclaré que M. Murdaugh n’était resté qu’environ 20 minutes avant de repartir.

Les procureurs affirment que M. Murdaugh a abattu sa femme Maggie et son fils Paul vers 20h50 cette nuit-là.

Mme Smith est devenue émotive et a refoulé ses larmes alors qu’elle révélait les événements qui ont suivi les meurtres et a déclaré qu’elle pensait que les Murdaugh étaient une “bonne famille” et qu’elle “est désolée que cela se soit produit”.

Quelques jours après les meurtres, elle a témoigné que M. Murdaugh lui avait parlé de sa visite à la maison cette nuit-là – lui disant qu’il était resté chez ses parents pendant 30 à 40 minutes alors que cela ne faisait qu’environ 20 minutes.

“J’étais ici 30 à 40 minutes”, lui a-t-il dit.

Mme Smith a déclaré au tribunal que cela était incorrect, confirmant qu’il n’était là que pendant 20 minutes.

La conversation l’a laissée “nerveuse”, a-t-elle dit – à tel point qu’elle a appelé son frère qui est policier pour lui faire part de ce qu’il lui avait dit.

“J’étais nerveuse”, a-t-elle déclaré aux jurés.

Un élément clé de l’alibi de M. Murdaugh pour les meurtres est qu’il rendait visite à sa mère malade à l’époque.

Il affirme qu’il faisait la sieste dans sa maison familiale lorsque Paul et Maggie sont descendus au chenil. Lorsqu’il s’est réveillé, il prétend être allé directement chez sa mère pour lui rendre visite.

Quelques jours après cette conversation, le tueur accusé lui a de nouveau parlé, a-t-elle déclaré.

Cette fois, il lui a posé des questions sur son prochain mariage – quelque chose qu’il n’avait jamais fait auparavant – et lui a proposé de “l’aider” à payer, a-t-elle déclaré.

En contre-interrogatoire, elle a déclaré qu’elle pensait que M. Murdaugh était simplement une “bonne personne”.

En plus d’offrir de l’aide pour les frais de mariage, elle a déclaré qu’il avait également proposé de tirer les ficelles pour l’aider à obtenir un meilleur emploi à l’école où elle travaillait.

Quelques jours plus tard, elle a déclaré au tribunal que M. Murdaugh s’était de nouveau présenté chez sa mère à 6 h 30 du matin – une heure à laquelle il n’était jamais venu auparavant – et avait déposé ce qui ressemblait à une bâche bleue.

Mme Smith a déclaré qu’elle ne se souvenait pas si M. Murdaugh avait vérifié ou non sa mère lors de la brève visite.

Il tenait un « quelque chose de bleu » dans ses mains – quelque chose qui, selon elle, était une bâche bleue et non un imperméable – et l’a monté à l’étage et l’a laissé dans la maison de ses parents, a-t-elle témoigné.

Elle a remarqué pour la première fois qu’il avait une coupure ou une ecchymose sur le front.

Après avoir monté l’objet mystère à l’étage, elle a dit qu’il avait quitté la maison avant de revenir quelque temps plus tard dans un camion blanc.

Il a laissé le camion blanc là-bas et est passé à un camion noir.