ANAHEIM, Californie: Le gardien Ryan Miller revient aux Anaheim Ducks avec un contrat d’un an et d’un million de dollars.

Les Ducks ont annoncé l’accord mercredi soir pour signer à nouveau Miller, âgé de 40 ans, qui sera de retour pour sa quatrième saison en tant que remplaçant de John Gibson.

Miller est le meilleur gardien né aux États-Unis dans l’histoire de la LNH, avec une fiche de 387-281-86 avec une moyenne de buts alloués de 2,62 et un pourcentage d’arrêts de, 915 en 18 saisons avec Buffalo, Vancouver et Anaheim.

Miller est 15e sur la liste des victoires en carrière de la LNH, derrière Dominik Haek, membre du Temple de la renommée, par seulement deux victoires.

Après plus d’une décennie en tant que partant élite dans la LNH, les performances de Miller sont restées incroyablement stables depuis qu’il a rejoint les Ducks en tant que remplaçant en 2017. Miller a 29-19-12 avec une GAA de 2,72, un pourcentage d’arrêts de .916 et cinq blanchissages pour Anaheim , offrant un jeu stable et un leadership vétéran lorsque Gibson se repose.

Le gardien de but a été l’aspect le plus fort des deux dernières éditions des Ducks, qui n’ont pas disputé de match depuis mars après avoir raté les séries éliminatoires de saisons consécutives pour la première fois depuis 2002. Anaheim entame la nouvelle saison le 14 janvier à Vegas, avec son ouverture à domicile le 18 janvier.

