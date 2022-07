Le gardien recrue Ja’Tyre Carter s’avère être une agréable surprise au début du camp – Shaw Local

LAKE FOREST – Plus nous cherchons de réponses sur la ligne offensive des Bears, plus nous avons de questions.

Ce qui est clair, c’est que les résultats pour le moment ont produit trois recrues courant avec la première équipe pour la majeure partie des jours 2, 3 et 4 du camp d’entraînement : Braxton Jones (OLT), Doug Kramer (C) et Ja’Tyre Carter (ORG).

On a demandé samedi à Cody Whitehair, le membre le plus âgé du groupe, ce que c’était que de jouer avec autant de tout-petits autour de lui.

“Je veux dire que vous pouvez certainement dire quand un enfant a du talent brut, vous pouvez dire quand un gars arrive et a assez de talent pour jouer dans cette ligue”, a déclaré Whitehair. “Je suis vraiment content de là où ils se trouvent et ravi de les voir continuer à grandir.”

De manière réaliste cependant, Riley Reiff n’a pas été amené à être une baby-sitter ou un tuteur très cher et Sam Mustipher et Whitehair peuvent jouer au centre, et Mustipher a été enfermé dans une bataille pour la place de garde droite de départ.

Ce qui nous amène à qui a été pour moi la plus agréable surprise du camp jusqu’à présent : Carter, qui est pour le moment au moins le garde droit n°1.

En lui rendant visite samedi, j’ai trouvé l’une des recrues les plus agréables et dynamiques que j’ai rencontrées depuis très longtemps.

Il semble commencer ou terminer presque chaque commentaire, réaction ou réponse avec un rire profond et grondant qui semble provenir de quelque part au plus profond de son ventre et prend de l’ampleur alors qu’il se déplace dans sa poitrine massive avant de finalement bouillonner dans les airs avec un sens évident. de joie.

Ja’Tyre, que penses-tu de Chicago et d’être un ours ?

“Chicago est un super endroit mec, vous savez, plus grand que la Louisiane, il y a beaucoup plus d’attractions donc j’aime bien Chicago”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas encore vraiment pu explorer comme je le voulais, mais une fois que j’ai passé le camp d’entraînement et tout le reste, je veux éventuellement voir d’autres nouvelles choses et explorer de nouvelles choses, mais en ce moment, Chicago est un endroit formidable.”

Es-tu aussi comme ça sur le terrain ?

“Oui, j’adore apporter de l’énergie, vous voulez dire du jus”, a déclaré Carter. «Je veux le faire sortir tous les jours juste pour obtenir la défense offensive, les équipes spéciales, faire avancer tout le monde. C’est juste amusant d’être là-bas, c’est une bénédiction. Tout le monde n’entre pas dans la position dans laquelle vous vous trouvez, alors pourquoi ne pas simplement venir avec beaucoup d’énergie.

Quand je lui ai posé des questions sur le saut de HBCU Southern University à Halas Hall, il m’a dit: «Oh, c’est incroyable. C’est bien mieux que Southern. J’aime le sud, mais c’est comme des milliers de fois.

“Tout le monde est si serviable, comme si vous marchiez dans le couloir et que les gens vous demandaient : ‘Vous avez besoin de quelque chose ? Que se passe-t-il?’ Ils sont juste très utiles ici et je les apprécie.

Étonnamment, le rêve de Carter en grandissant n’était pas la NFL.

“J’ai joué au basket, j’étais basketteur avant de jouer au football. Oui, monsieur, le rêve était de jouer dans la NBA », a déclaré Carter avec un grand rire.

“J’ai commencé à jouer au football juste pour le plaisir parce qu’ils n’arrêtaient pas de me demander, puis … j’ai commencé à recevoir des offres et à être regardé, alors je me suis dit:” Peut-être que je pourrais faire ça et le prendre et aller loin avec ça. “”

Cela aide à expliquer pourquoi la plupart des dépisteurs ont projeté Carter, qui jouait au tacle gauche à l’université, en garde avec l’énorme bond du football HBCU à la NFL, en raison de son athlétisme exceptionnel pour un homme qui fait toujours pencher la balance à environ 310.

A ce jour, il n’a pas déçu.

“La garde est beaucoup plus rapide, beaucoup plus en ce moment”, a déclaré Carter. “Au plaquage, il y a beaucoup d’espace, beaucoup de temps, vous pouvez être plus patient, mais à la garde, le combat se produit dès que le ballon est cassé.

“Cela ne m’importe pas, je jouerai où qu’ils me placent, peu importe – centre, garde, tacle – je veux juste être le meilleur que je puisse être et être le meilleur moi.”

De toute évidence, Carter a encore un long chemin à parcourir pour faire partie de la liste – sans parler de verrouiller le bon poste de garde – mais regardez une partie de sa bande à Southern et vous serez probablement d’accord avec moi que lorsque les pads arriveront mardi prochain, c’est plus susceptibles d’aider sa cause que de la blesser.

Pour un enfant dont le rêve en grandissant était d’être le prochain “Kobe Bryant, Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Chris Paul ou Derek Rose”, nous voyons peut-être l’une des plus grandes surprises de la NFL cette année fleurir sous nos yeux.