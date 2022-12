Le gardien néerlandais Andries Noppert est une recrue de la Coupe du monde

DOHA, Qatar – Alors qu’ils étaient assis autour de la table du dîner, la famille d’Andries Noppert a soulevé la question aussi doucement et aussi gentiment que possible.

Il essayait de devenir footballeur professionnel depuis plus d’une décennie. À 6 pieds 8 pouces, il avait les dons physiques, et personne ne remettrait en cause sa détermination, son dynamisme. Mais il avait 26 ans maintenant, et si tout le monde était complètement honnête, cela ne semblait pas fonctionner. Il avait été dans quatre clubs et n’avait pratiquement joué pour aucun d’entre eux. Il avait fait à peine plus d’une douzaine d’apparitions en sept ans.

La déception constante, la frustration continue, faisait des ravages, et c’était avant même que quiconque ne mentionne son malheur avec une blessure. Peut-être, ont suggéré les parents de Noppert, il serait peut-être temps d’essayer autre chose. Sa femme se demandait si une carrière dans la police pourrait fournir un salaire plus fiable à leur jeune famille.

Deux ans après cette tentative d’intervention, Noppert se retrouve à la Coupe du monde, et non en simple observateur. Il a à peine joué 50 matchs seniors en tant que professionnel, mais samedi, il est presque certain de commencer dans le but des Pays-Bas lors de son match de huitièmes de finale contre les États-Unis. C’est, comme Noppert lui-même l’a dit, plus qu’un peu “bizarre”.