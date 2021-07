Le gardien italien Gianluigi Donnarumma rejoint le PSG après la sortie de l’AC Milan

Le gardien italien Gianluigi Donnarumma a rejoint le Paris St Germain pour un transfert gratuit après avoir quitté le club de Serie A de l’AC Milan, signant un contrat de cinq ans, a annoncé mercredi l’équipe de Ligue 1 française. Donnarumma, qui a été sacré joueur du tournoi Euro 2020 après la victoire de l’Italie sur l’Angleterre en finale, a aidé Milan à terminer deuxième en Serie A la saison dernière pour se qualifier pour la Ligue des champions pour la première fois depuis 2013-14.

Le joueur de 22 ans, qui a sauvé deux penaltys en finale de l’Euro 2020, se rend en France sur un transfert gratuit de l’AC Milan. Donnarumma sera en compétition avec l’expérimenté Keylor Navas pour le maillot de gardien de but.

« Je suis ravi de faire partie de cet immense club », a déclaré Donnarumma dans un communiqué publié par le PSG.

« Je me sens prêt à relever ce nouveau défi et à continuer de grandir ici. Avec Paris, je veux gagner le plus possible et faire plaisir aux supporters. »

Au cours de ses six saisons avec les Rossoneri, le gardien napolitain a disputé 215 matches de Serie A ainsi que 16 matches de Ligue Europa et 12 matches de Coupe d’Italie (y compris les finales 2016 et 2018).

Il est le troisième joueur à signer pour le PSG sur un transfert gratuit cet été après le défenseur espagnol Sergio Ramos et le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum qui étaient respectivement en rupture de contrat avec le Real Madrid et Liverpool.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici