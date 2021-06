Le gardien italien à feuilles persistantes Gianluigi Buffon s’apprête à rejoindre l’ancien club de Parme 20 ANS après les avoir quittés pour rejoindre la Juventus

Buffon serait sur le point de signer un contrat de deux ans avec le club de Serie B qui pourrait prolonger sa carrière de joueur au-delà de son 45e anniversaire, et le retour de la légende italienne semble avoir été un coup de transfert pour son ancienne équipe au milieu des informations selon lesquelles Buffon a rejeté ouvertures des géants espagnols Barcelone et l’Atletico Madrid.

Le gardien de 176 sélections a fait la première de ses 220 apparitions pour Parme au cours de la saison 1995-96, passant six saisons au club avant de rejoindre la Juventus en 2001 avec un montant record du monde pour un gardien de but d’environ 63 millions de dollars.

Buffon a passé 17 saisons incroyables à Turin, faisant 656 apparitions en équipe première pendant, avant de déménager au Paris Saint-Germain pour un transfert gratuit.

On s’attendait à ce qu’il annonce sa retraite du jeu, mais a récemment déclaré aux journalistes qu’il sentait que son corps restait en pleine forme.

« J’ai décidé de continuer à jouer parce que je me sens toujours bien« , a-t-il déclaré lors d’un camp d’entraînement d’été pour jeunes gardiens de but.

Seul le légende du club, Alessandro Del Piero, a enregistré plus d’apparitions dans la bande noire et blanche de la Juventus que Buffon, qui a remporté 22 trophées au cours de ses deux passages au club et a participé à trois finales de la Ligue des champions.

Le séjour de Buffon dans la capitale française a été de courte durée et il est revenu à la Juventus avant la campagne 2019-2020, les aidant à remporter un autre titre de Serie A – le dixième de Buffon lors de son association avec le club.

Selon Sky Sports, Buffon a choisi de conclure un accord avec Parme après avoir examiné plusieurs offres du continent, sa décision de choisir Parme étant probablement guidée par son désir de garder sa famille en Italie.

Buffon aura du pain sur la planche. Parme a terminé dernière de la Serie A la saison dernière, marquant seulement 20 points en cours de route, et s’appuiera sur le talent et les compétences en leadership de Buffon pour aider leur promotion attendue dans la prochaine campagne.

D’autres rapports suggèrent que Buffon vise une place dans l’équipe italienne de Roberto Mancini pour la Coupe du monde de l’année prochaine au Qatar.

Buffon a remporté la dernière de ses 176 sélections en 2018 et n’a pas été nommé dans l’équipe de Mancini pour les championnats d’Europe actuels, mais il semblerait qu’il envisage le tournoi de l’année prochaine pour ce qui serait un remarquable chant du cygne international.