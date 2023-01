Le gardien français Hugo Lloris annonce sa retraite du football international

Le capitaine français Hugo Lloris a annoncé sa retraite du football international à l’âge de 36 ans, trois semaines après que son pays ait perdu la finale de la Coupe du monde aux tirs au but face à l’Argentine à Doha.

“J’ai décidé d’arrêter ma carrière internationale, avec le sentiment d’avoir tout donné”, a déclaré le gardien de Tottenham Hotspur Lloris dans une interview au quotidien sportif français L’Equipe publiée lundi.

“Je pense qu’il est important de l’annoncer maintenant, deux mois et demi avant le début des éliminatoires de l’Euro.”

Lloris, qui a fait ses débuts internationaux à 21 ans lors d’un match amical contre l’Uruguay en novembre 2008, tire sa révérence après être devenu le joueur français le plus capé lors de la Coupe du monde.

Il a dépassé la marque de 142 apparitions du précédent détenteur du record Lilian Thuram et a terminé avec sa 145e sélection en finale, que la France a perdue 4-2 aux tirs au but après un match nul épique 3-3 à la fin des prolongations.

“J’y pense vraiment depuis la fin de la Coupe du monde, mais il y a quelque chose au fond de moi depuis peut-être six mois maintenant et qui a grandi pendant la compétition, ce qui m’a amené à prendre cette décision”, a déclaré Lloris.

Lloris, ancien gardien de Nice et de Lyon, a été capitaine de la France lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Il a disputé sept tournois majeurs au total, dont l’Euro 2016, lorsque la France a perdu en finale contre le Portugal en tant qu’hôte.

Les gardiens de but remplaçants de la France à la Coupe du monde étaient le vétéran rennais de 37 ans Steve Mandanda et Alphonse Areola de West Ham United.

Cependant, le remplaçant de Lloris en tant que partant de la France devrait être Mike Maignan, 27 ans, de l’AC Milan, qui a raté la Coupe du monde en raison d’une blessure.

‘Sortez au sommet’

« Il arrive un moment où il faut se retirer. J’ai toujours dit que l’équipe de France n’appartenait à personne”, a déclaré Lloris.

« Il y a un gardien qui est prêt (Maignan), et j’ai besoin d’un peu plus de temps pour moi, pour ma famille et pour mes enfants.

“Avoir été le gardien de l’équipe de France pendant 14 saisons et demie, c’est énorme, mais c’est aussi épuisant mentalement et j’espère que gagner du temps pour moi me permettra de continuer à jouer au plus haut niveau encore quelques années.”

Il a ajouté: “Je préfère sortir au sommet, après avoir aidé la France à se qualifier pour une finale de Coupe du monde.”

La décision de Lloris intervient après que l’entraîneur Didier Deschamps – en charge depuis 2012 – a signé un nouveau contrat pour rester en poste jusqu’à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

“Je dois, nous devons respecter sa décision même s’il avait encore sa place dans notre équipe, comme il l’a démontré lors de la dernière Coupe du monde”, a déclaré Deschamps dans un communiqué.

« Un grand serviteur de l’équipe de France tire sa révérence et je tiens à rendre hommage à son parcours exceptionnel.

“Au-delà de tous les records que son talent et son professionnalisme lui ont permis de battre, au-delà du rôle essentiel qu’il a joué dans nos plus grandes victoires… Hugo est une personne remarquable sur le plan humain.”

La prochaine affectation pour Deschamps et la France est la campagne de qualification pour l’Euro 2024 en Allemagne, qui débute fin mars avec un double face aux Pays-Bas et à la République d’Irlande.

Ils affronteront également la Grèce et Gibraltar dans le groupe B, les deux meilleures équipes se qualifiant pour la finale qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet de l’année prochaine.

